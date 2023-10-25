Cumhurbaşkanı Erdoğan jesti: Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 günlüğüne ücretsiz yapıldı

Bu kararlar, Türkiye'nin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında alındı ve milyonlarca vatandaşın yararlanabileceği bu hizmetler sadece 24 saat süreyle geçerli olacak.

29 Ekim'de Hangi Ulaşım Araçları Ücretsiz?

Resmi Gazete'de yayımlanan 7721 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 29 Ekim 2023 Pazar günü Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri bu kapsamda yer alıyor. Bu hizmetten yaş sınırı olmaksızın tüm vatandaşlar faydalanabilecek.

Ücretsiz Ulaşım Kararı Hangi Şehirlerde Geçerli?

29 Ekim Pazar günü ücretsiz ulaşım kararı, Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde geçerli olacak. Bu şehirlerdeki Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu seferlerini tüm vatandaşlar yaş sınırı olmaksızın ücretsiz olarak kullanabilecek. Bu karar, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında alındı ve vatandaşların bu özel günü daha rahat ve ekonomik bir şekilde kutlamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Türkiye, 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararlarla, bu özel günü daha anlamlı kılmak ve vatandaşların bu günü sorunsuz bir şekilde kutlamalarını sağlamak amacıyla birçok hizmet ücretsiz hale getirildi. Özellikle toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması, vatandaşların bu özel günü daha rahat ve ekonomik bir şekilde kutlamalarını sağlayacak. Ayrıca gençlere sağlanan maddi destek, belediyenin ev sahibi yapma planı ve korkutan deprem uyarıları gibi diğer önemli kararlar da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu kararlar, Türkiye'nin geleceğine dair umutlu ve pozitif bir adım olarak değerlendiriliyor.