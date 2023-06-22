Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı çaktı! Bayram ikramiyesi 4750 TL oldu! Yarın saat 09.00'da hesaplara yatacak

Yarın saat 09.00'da hesaplara yatacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı çaktı! Bayram ikramiyesi 4750 TL oldu- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan önemli bir açıklama ile asgari ücretli çalışanlara bayram ikramiyesi müjdesi verildi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala binlerce işçi, bu kararla sevinçli bir haberi daha duymanın mutluluğunu yaşıyor. Resmi gazetede yayımlanan açıklama ile birlikte işçilerin başına talih kuşu kondu. Bayram öncesi, işçilere binlerce liralık ikramiye ödemesi yapılacak. Cumhurbaşkanının talimatıyla ödemelerin öne çekildiği açıklandı ve bayram ikramiyesi 23 Haziran tarihinde hesaplara yatırılacak. Kamu işçilerine yönelik bayram ikramiyesi ödemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde bulunuyor.

Cumhurbaşkanının onayıyla asgari ücretli işçilere yönelik bayram ikramiyesi verilecek olması, işçilerin sevindirici bir gelişmeyle karşılaşmasını sağladı. Cuma günü gerçekleştirilecek olan ödemelerde tüm işçilere 4.800 TL bayram ikramiyesi verilecektir. Bu müjdeli haber sayesinde, işçiler bayram öncesinde ekonomik açıdan bir rahatlama yaşayacaklar. Ödemelerin 23 Haziran tarihinde işçilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanının talimatıyla harekete geçen ve ödemeleri gerçekleştirecek olan yetkililer, asgari ücretli işçilere yönelik bayram ikramiyesi müjdesini duyurmuşlardır. Bu ödemeler sayesinde, işçiler bayram coşkusunu daha rahat bir şekilde yaşayabileceklerdir. Bayram ikramiyesi miktarı, tüm işçilere eşit şekilde 4.800 TL olarak belirlenmiştir. Ödemelerin tamamının Cuma günü işçilerin hesaplarına aktarılması ön görülüyor.

Bu müjdeli haber, asgari ücretli işçilere bayram ikramiyesi verilmesiyle ilgili önemli gelişmeleri içermektedir. Ancak, ödeme miktarı ve tarihleri gibi detaylar konusunda güncel bilgilere ulaşmak için resmi kaynakları takip etmek önemlidir.

İşverenler Sendikası (İS) Genel Başkanı Ahmet Demir, yaptığı açıklamada, işçilere bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını duyurdu. Demir, "İşverenler olarak, işçilerimizin emeklerine ve gayretlerine değer veriyoruz. Bu nedenle, bayram dönemlerinde onları sevindirmek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla ekonomik destek sağlamaya karar verdik" dedi.

Bayram ikramiyesinin, işçilerin maaşlarına ek olarak ödeneceğini belirten Demir, bu ödemenin çalışanların ekonomik durumunu güçlendireceğini ve bayram tatilini daha keyifli hale getireceğini vurguladı. İşverenler Sendikası'nın üye işverenleri, işçilere bayram ikramiyesi olarak brüt bir maaş tutarının yarısını ödeyecek.

Bu gelişmeyle birlikte, birçok işçi bayram öncesinde ekonomik olarak rahat bir nefes almış oldu. İşçiler, bu ikramiyeyle birlikte bayram alışverişlerini yapabilecek, aileleriyle keyifli vakit geçirebilecek ve tatilin tadını çıkarabilecek.

Bayram ikramiyesiyle ilgili bu olumlu gelişme, işçiler arasında da memnuniyetle karşılandı. Birçok çalışan, işverenlerine teşekkürlerini ileterek, bu jestin kendilerini motive ettiğini ve daha iyi bir çalışma performansı sergileyeceklerini belirtti.

İşverenler Sendikası, bayram ikramiyesi ödemelerinin tüm üye işverenler tarafından gerçekleştirileceğini ve çalışanların bu destekten faydalanacağını açıkladı. İşçilere ödeme yapılacak tutarın, işyerinin büyüklüğüne, çalışan sayısına ve sektöre göre değişebileceği ifade edildi.