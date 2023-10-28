Cumhurbaşkanı Erdoğan gelir belgesiz 2 bankadan 300.000 TL’ye kadar kredi müjdesini duyurdu

Enflasyonist ortamlarda karlı olanlar daima borçlu olanlar olmuştur. Geçmiş dönem borçlarınızı şimdi daha kısa sürede çalışarak ödemeniz mümkündür. Durum göz önüne alındığı zaman şimdi ki kullanacağınız kredi de gelecek yıl avantajlı olacaktır.

Ülkemizin enflasyon sorunu gelecek bir yıl içerisinde çözülmesi mümkün görülmüyor. Şimdi kredi kullanımı her açıdan avantajlı olacaktır. Hem de avantajlı kredilerden faydalanarak bu kar maksimum seviyeye çıkartılabilir. Yazımızın devamında uygun kredi veren bankalara değindik. Hangi bankalar şartsız kredi veriyor? En fazla ne kadar kredi kullandırıyor? Gibi soruları cevaplandıracağız.

Hangi Bankalar Şartsız Kredi Veriyor?

Bankaların kredi kullandırma prosedürleri birbirinden farklıdır. Gelir belgesi istemden kredi kullandıran bankalar mevcuttur. Fakat tüm bankalar kredi sicil notuna bakarak kredi kullandırır. Güncel durumda bu kredi notları düşük olan müşteriler içinde kampanyalar mevcuttur. Ülkemizde alım gücünün düşmesi ve ihtiyaçların artması ile birlikte bu kredi notlarında ciddi düşüşler yaşanmıştır.

Esnek Fırsatlar Sunan Garanti BBVA

Geçtiğimiz dönemlerde bir çok banka 1300 puanın altına kredi vermezken bu sayı 1100 puana kadar düşmüştür. Kredi kullandırmada esnek fırsatlar sağlayan bankaların başında Garanti BBVA gelmektedir. Onu takip eden Albaraka Türk'te kredi kullandırmada oldukça esnek fırsatlar sunmaktadır. 300,000 TL’ye kadar kredi kullanımı mümkündür.

Anında Kredi İmkanı

Garanti BBVA maaş müşterilerine özel 300,000 TL’ye kadar anında kredi imkanı sağlamaktadır. Mobil başvuruya açık olan kampanyadan şubelere giderek de başvuru yapılabilir. Anında hesabınıza yatacak parada başka bir özel koşul yoktur. Kredi notunuza ve maaş durumunuza göre çalıştığınız bankaların kampanyalarını takip etmekte fayda vardır.

En Fazla Ne Kadar Kredi Kullanılabilir?

Garanti BBVA maaş müşterilerine özel 300,000 TL’ye kadar anında kredi imkanı sağlamaktadır. Mobil başvuruya açık olan kampanyadan şubelere giderek de başvuru yapılabilir. Anında hesabınıza yatacak parada başka bir özel koşul yoktur. Kredi notunuza ve maaş durumunuza göre çalıştığınız bankaların kampanyalarını takip etmekte fayda vardır.

Bankaların maaş müşterilerine özel birçok kampanyası mevcuttur. Tüm bu bilgiler ışığında şayet gelir belgesiz bir şekilde kredi çekmeyi isterseniz mutlaka detaylı bir araştırma sürecini de yakından takip etmelisiniz. Tam da bu noktada günümüz koşullarında pek çok önemli bankanın avantajlı bir şekilde kredi kullandırmak konusunda farklı kampanyaları devreye soktukları da biliniyor!

300.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

Garanti BBVA'nın Sonbahar Kredisi fırsatına göz atalım:

Faiz Oranı: %3,89

%3,89 Aylık Taksit: 33.956,52 TL

33.956,52 TL Toplam Ödeme: 409.203,24 TL

Bu kredi fırsatıyla sonbaharı finansal olarak daha rahat bir şekilde karşılayabilirsiniz. Düşük faiz oranı ve uygun aylık taksitlerle ihtiyaçlarınızı karşılamak için Garanti BBVA'nın Sonbahar Kredisi'ne başvurabilirsiniz.

Ayrıca, diğer bankaların kredi fırsatlarını da değerlendirebilirsiniz:

Albaraka Türk'ün İhtiyaç Finansmanı:

Kâr Payı Oranı: %3,30

%3,30 Aylık Taksit: 32.505,83 TL

32.505,83 TL Toplam Ödeme: 391.794,96 TL

Her iki bankanın sunduğu kredi seçenekleri arasında karşılaştırma yaparak ihtiyaçlarınıza en uygun olanını seçebilirsiniz. Başvuru yapmadan önce faiz oranları, aylık taksitler ve toplam ödeme miktarlarını dikkatlice incelemeniz önemlidir.