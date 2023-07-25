Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ziraat Bankası 0.69 faiz oranıyla konut kredisi vermeye başladı!

Yükselen konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olmak isteyenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sevindirici bir müjde geldi. Ziraat Bankası, yeni konut kredisi paketiyle ev sahibi olmak isteyenlere 0.69 faiz oranı ve 180 ay vadeli kredi imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası 0.69 Konut Kredisi Paketi Şartları

Banka tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal devlet anlayışıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kamu ve Katılım Bankaları iş birliğiyle hazırlanan; konut sahibi olmak isteyen orta gelirli müşterilerimizin ev sahibi olmalarına olanak sağlayan konut finansmanı ürünümüzdür" denilerek devlet destekli konut kredisi paketinin duyurusu yapıldı.

Bu özel kredi paketi, sadece ilk kez ev alacak kişilere yönelik olarak uygulanacak. Krediye başvuru yapmak isteyenler için bazı şartlar belirlendi:

Mevcutta konutu bulunmayan ve bir konut üzerinde %50'nin üzerinde hissesi olmayan kişiler (Başvuru sahibi, eşi ve 18 yaş altı çocuğu için geçerli),

Son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olan kişiler (Başvuru sahibi, eşi ve 18 yaş altı çocuğu için geçerli),

İstanbul (1.Bölge) ve Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla (2.bölge) illerinde ev almak isteyenler için son 1 yılda o ilde ikamet eden kişiler,

Kooperatif ortaklığı bulunmayan, bağış veya ivazsız bir şekilde tapu sahibi olmamış kişiler,

Hane halkı gelir üst sınırı, talep edilen kredinin azami tutarı ile uyumlu olan kişiler,

Son 12 ayda en az 9 ay sosyal güvenlik primi ödemesi yapılmış olan kişiler,

Gerekli belgeleri ibraz eden ve Ziraat Bankası'nın tahsis koşullarına uygun T.C. vatandaşı müşteriler başvuruda bulunabilecektir.

Aylık Taksitler Uygun Şartlara Göre Belirleniyor

Düzenlenen kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin aylık taksit ödemeleri, çekecekleri kredi tutarına ve vadeli olarak seçtikleri süreye göre belirlenmektedir. Örneğin, 120 ay vadeli ve 1 milyon TL konut kredisi çekecek bir kişinin aylık taksit ödemesi 12,281 TL olarak gerçekleşecektir.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için sunulan bu özel kredi paketi, yüksek konut fiyatlarına rağmen ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenlere büyük fırsatlar sunuyor.