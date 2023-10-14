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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: PTT’den 1-2-3-4 çocuklu ailelere 6000 TL sosyal yardım parası verilecek

Cumhurbaşkanı talimatı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, destek ödemelerine devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: PTT’den 1-2-3-4 çocuklu ailelere 6000 TL sosyal yardım parası verilecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-10-2023 09:58

Bakanlık, çocuklu ailelere yönelik yeni bir yardım programını başlatmış durumda. 1, 2, 3 veya 4 çocuğu olan ailelere Bakanlık tarafından PTT aracılığıyla 6.000 TL yardım parası ödenecek. İşte Aile Bakanlığı tarafından sunulan bu sosyal yardımın şartları:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklu ailelere destek olmayı amaçlayan yeni bir yardım paketi sunuyor. Bu program, düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının masraflarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı'nın talimatı doğrultusunda çocuklu ailelere tam 6.000 TL sosyal yardım sağlanacak.

Çocuklu ailelere yönelik sosyal yardım fırsatı, e-devlet Platformu üzerinden başvuruların açılmasıyla başladı. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle bu platforma giriş yaparak başvuru formunu doldurabilir ve işleminizi tamamlayabilirsiniz. 6.000 TL'ye kadar olan bu sosyal yardım, PTT aracılığıyla çocuk sahibi ailelere iletiliyor.

Uzun süredir uygulanan bu yardım programı, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi olarak bilinir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik farklı miktarlarda ödeme çocuk başına yapılır. Aileler, her bir çocukları için başvuruda bulunarak SED yardımı alma hakkına sahiptirler. Bu yardım, ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan ailelerin çocuklarının okul masraflarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla başlatılmış önemli bir yardım programıdır.

Ayrıca, çocuk sahibi aileler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan bir dizi farklı sosyal yardım programı da bulunmaktadır. Doğum yapan kadınlara sağlanan yardımlar ve çocuklar için kırtasiye ve okul masraflarına yönelik yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tamamen karşılıksız olarak sunulmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan bu sosyal yardım ve destek ödemelerinden yararlanmak oldukça kolaydır. Hane halkı başına düşen geliriniz, asgari ücretin üçte birinden az ise, T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak başvurunuzu hemen tamamlayabilirsiniz. Başvuruların sonuçlanması ise yalnızca 10 günü bulmaktadır. Bu yardımlar, çocuklu ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeye yönelik önemli bir adımdır.

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