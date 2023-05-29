Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün imzaladı! Ucuz, vergisiz ıphone resmen başladı! İphone 13,14 plus, pro, max fiyatları düştü

Ucuz, vergisiz ıphone resmen başladı! İphone 13,14 plus, pro, max fiyatları düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün imzaladı- Uygun fiyatlı ve vergisiz iPhone'lar yakında Türkiye'de satışa sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yükseköğrenimdeki öğrencilere vergi muafiyeti sağlanması müjdesiyle birlikte, iPhone 13 ve iPhone 14 modelleri için fiyatlar belirlendi. Vergisiz fiyatlar, telefon almayı düşünenler için sevindirici bir haber niteliği taşıyor.

Türkiye'de akıllı telefonlardan alınan vergiler nedeniyle iPhone 14 modellerinin fiyatları oldukça yüksek seviyelerde bulunuyor. Vergi oranlarına göre belirlenen fiyatlar üzerine TRT bandrol ücreti, Kültür Bakanlığı payı, ÖTV ve KDV ekleniyor. Örneğin, iPhone 14 128 GB modeli için vergilerle birlikte fiyat 19.650 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyatın içerisinde 8.757 TL ÖTV, 4.727 TL KDV, 1.578 TL TRT payı ve 158 TL Kültür Bakanlığı payı bulunuyor.

Ancak müjdeli haber şu ki, vergisiz fiyatlar da açıklandı. iPhone 14 Pro 128 GB modeli vergisiz fiyatıyla 41.999 TL'den, iPhone 14 Pro Max 128 GB modeli ise 45.999 TL'den satışa sunulacak. Diğer modellerin vergisiz fiyatları da belirlendi. iPhone 14 128 GB modeli için vergisiz fiyat 32.999 TL, iPhone 13 128 GB modeli için ise 27.999 TL olarak belirlendi.

Bu vergi muafiyeti sayesinde, vatandaşlar uygun fiyatlarla iPhone 13 ve iPhone 14 modellerine sahip olabilecekler. Vergisiz fiyatlarla birlikte, akıllı telefon almak isteyenler için cazip bir fırsat sunulmuş olacak. Bu gelişme, teknoloji tutkunları ve iPhone hayranları arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Özetle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yükseköğrenimdeki öğrencilere vergi muafiyeti sağlanması ve vergisiz fiyatların açıklanmasıyla, iPhone 13 ve iPhone 14 modelleri daha erişilebilir hale gelecek. Bu gelişme, telefon almayı düşünenler için sevindirici bir haber niteliği taşımaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birlikte, iPhone 14 modellerinin vergili fiyatları belirlendi. Bu modellerin vergili fiyatları, vergilerle birlikte hesaplanarak tüketicilere sunuldu. İşte iPhone 14 modellerinin vergili fiyatları:

iPhone 14 128 GB: 19.650 TL

iPhone 14 256 GB: 21.242 TL

iPhone 14 512 GB: 24.902 TL

iPhone 14 Plus 128 GB: 22.083 TL

iPhone 14 Plus 256 GB: 23.697 TL

iPhone 14 Plus 512 GB: 27.042 TL

iPhone 14 Pro 128 GB: 26.639 TL

iPhone 14 Pro 256 GB: 28.015 TL

iPhone 14 Pro 512 GB: 31.274 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 34.533 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB: 29.603 TL

iPhone 14 Pro Max 256 GB: 31.279 TL

iPhone 14 Pro Max 512 GB: 35.018 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 38.757 TL

Yukarıdaki fiyatlar, vergilerle birlikte telefonların toplam maliyetini yansıtmaktadır. ÖTV, KDV, TRT bandrol ücreti ve Kültür Bakanlığı payı gibi vergiler, toplam fiyatın içerisinde yer almaktadır. Örneğin, iPhone 14 128 GB modeli için vergilerle birlikte fiyat 19.650 TL'ye kadar çıkmaktadır.