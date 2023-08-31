Advert

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağının tozuyla açıkladı! Emekliye 4250 TL seyyanen zam SON DAKİKA!

Son günlerde emekli maaşlarına yapılacak olası seyyanen zam haberleri milyonlarca emeklinin gündemini meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağının tozuyla açıkladı! Emekliye 4250 TL seyyanen zam SON DAKİKA!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-08-2023 10:17

Emekliye 4250 TL seyyanen zam SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağının tozuyla açıkladı- Son günlerde emekli maaşlarına yapılacak olası seyyanen zam haberleri milyonlarca emeklinin gündemini meşgul ediyor. Emekliler, %25'lik zam oranının ardından yaşadıkları hayal kırıklığını dile getiriyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu duruma çözüm bulmasını bekliyor. Emekli maaşları, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldı. Bu konuda beklentiler artarken, Türkiye Emekliler Derneği de taleplerini geçtiğimiz günlerde dile getirdi. Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması beklentisi ise tüm emekliler tarafından merakla bekleniyor.

Emekli Maaşlarına Seçim Öncesi Vaat Edilen Seyyanen Zam Geliyor mu?

Özellikle SSK, Bağ-KUR ve memur emeklileri, Temmuz ayında yapılan zamla %25 oranında artışla karşılaştı. Ancak bu oran, özellikle seçim öncesi konuşulan rakamların altında kaldı. Emekliler, %40 - 45 gibi daha yüksek rakamların konuşulduğu bir dönemde %25 zam alınca hayal kırıklığı yaşadı. Bu nedenle sosyal medya ve Ankara'da eylemlerle tepkilerini dile getiriyorlar.

Türkiye Emekliler Derneği, Temmuz ayı emekli maaş zammının, emekli vatandaşların açlık sınırının altında kalmalarına neden olduğunu açıkladı. Hem düşük zam oranı hem de en düşük maaşlara yapılmayan artış, derneğin tepkisini çekti. Dernek, bu durumu gidermek için 4250 TL seyyanen zam talebini yineledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşlarına Seyyanen Zam Açıklaması

Emekli maaşı konusundaki tartışmaları sona erdiren açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erdoğan'ın talimatını açıkladı. Emekliye yönelik bir zam düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Bakan Işıkhan, tarihi de açıkladı.

Ekim Ayında Emekli Maaşlarına Seyyanen Zam Geliyor

Müjdeli haber sonunda geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ekim ayını işaret ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) göreve başlamasıyla birlikte yeni bir zam teklifinin meclise sunulacağını duyurdu. Bu da demek oluyor ki emekli maaşları Ekim ayında artış görecek.

Emekli maaşlarına yapılacak seyyanen zam haberleri, milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği bir müjde niteliğinde. Temmuz ayında hayal kırıklığı yaratan zamların ardından gelen bu açıklama, emeklilere umut veriyor. Ekim ayında yapılacak zam, emeklilerin mali durumunu olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor.

Benzer Haberler
TOKİ resmen duyurdu 25 Yaş Üstü 2000 TL'ye Ev Sahibi Olacak TOKİ resmen duyurdu 25 Yaş Üstü 2000 TL'ye Ev Sahibi Olacak
Kaymakamlıktan Kadınlara Gece Onayı! 1100 TL EK Ödeme Yapılacak Kaymakamlıktan Kadınlara Gece Onayı! 1100 TL EK Ödeme Yapılacak
Sadece emekli alacak! Halkbank 1 Eylül'de 23.000 TL IBAN'a Aktaracak Sadece emekli alacak! Halkbank 1 Eylül'de 23.000 TL IBAN'a Aktaracak
TAM o Saatte BİM'e Gitmeniz Gerekiyor! Airfreyer ve Robot Bitti Bitiyor TAM o Saatte BİM'e Gitmeniz Gerekiyor! Airfreyer ve Robot Bitti Bitiyor
Bu yaştan küçük evlenenlere devlet destek verecek Bu yaştan küçük evlenenlere devlet destek verecek
PTT gönüllere maya çaldı! Anne babalara mest eden haberi verdi! İlkokul ortaokul lise öğrencilerine 1800 TL destek PTT gönüllere maya çaldı! Anne babalara mest eden haberi verdi! İlkokul ortaokul lise öğrencilerine 1800 TL destek
ÇOK OKUNANLAR
O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!
  • 26-08-2023 15:23

O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!
  • 28-08-2023 14:21

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor