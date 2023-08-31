Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağının tozuyla açıkladı! Emekliye 4250 TL seyyanen zam SON DAKİKA!

Emekliye 4250 TL seyyanen zam SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağının tozuyla açıkladı- Son günlerde emekli maaşlarına yapılacak olası seyyanen zam haberleri milyonlarca emeklinin gündemini meşgul ediyor. Emekliler, %25'lik zam oranının ardından yaşadıkları hayal kırıklığını dile getiriyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu duruma çözüm bulmasını bekliyor. Emekli maaşları, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldı. Bu konuda beklentiler artarken, Türkiye Emekliler Derneği de taleplerini geçtiğimiz günlerde dile getirdi. Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması beklentisi ise tüm emekliler tarafından merakla bekleniyor.

Emekli Maaşlarına Seçim Öncesi Vaat Edilen Seyyanen Zam Geliyor mu?

Özellikle SSK, Bağ-KUR ve memur emeklileri, Temmuz ayında yapılan zamla %25 oranında artışla karşılaştı. Ancak bu oran, özellikle seçim öncesi konuşulan rakamların altında kaldı. Emekliler, %40 - 45 gibi daha yüksek rakamların konuşulduğu bir dönemde %25 zam alınca hayal kırıklığı yaşadı. Bu nedenle sosyal medya ve Ankara'da eylemlerle tepkilerini dile getiriyorlar.

Türkiye Emekliler Derneği, Temmuz ayı emekli maaş zammının, emekli vatandaşların açlık sınırının altında kalmalarına neden olduğunu açıkladı. Hem düşük zam oranı hem de en düşük maaşlara yapılmayan artış, derneğin tepkisini çekti. Dernek, bu durumu gidermek için 4250 TL seyyanen zam talebini yineledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşlarına Seyyanen Zam Açıklaması

Emekli maaşı konusundaki tartışmaları sona erdiren açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erdoğan'ın talimatını açıkladı. Emekliye yönelik bir zam düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Bakan Işıkhan, tarihi de açıkladı.

Ekim Ayında Emekli Maaşlarına Seyyanen Zam Geliyor

Müjdeli haber sonunda geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ekim ayını işaret ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) göreve başlamasıyla birlikte yeni bir zam teklifinin meclise sunulacağını duyurdu. Bu da demek oluyor ki emekli maaşları Ekim ayında artış görecek.

Emekli maaşlarına yapılacak seyyanen zam haberleri, milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği bir müjde niteliğinde. Temmuz ayında hayal kırıklığı yaratan zamların ardından gelen bu açıklama, emeklilere umut veriyor. Ekim ayında yapılacak zam, emeklilerin mali durumunu olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor.