Advert

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Emekliye 60.000 TL ödeme yarın hesaplarda olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile birlikte, emekli maaşı alan vatandaşlar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Emekliye 60.000 TL ödeme yarın hesaplarda olacak
Yayın Tarihi : 2023-07-20 20:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile birlikte, emekli maaşı alan vatandaşlar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilecek. Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank, ve Halkbank, belirtilen şartlara uygun olan emeklilere 60.000 TL düşük faizli kredi sunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Duyurusu

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan duyuru ile kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kampanyasını başlatıyor. Emekli maaş hesabı bu bankalardan birinde olan vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun oldukları takdirde düşük faizli kredi fırsatından yararlanabilecekler.

Emekli vatandaşlar, kredi kampanyasından faydalanabilmek için belirli şartları sağlamalıdır. Bu şartlar genellikle düzenli bir emekli maaşı alındığını ve kredi geri ödeme kapasitesinin bulunduğunu gösterir niteliktedir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, ve Halkbank ile İhtiyaç Kredisi

Emekli maaşı alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi için başvurularını Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank'ın resmi internet siteleri üzerinden yapabilirler. Başvurular incelenerek, belirtilen şartlara uygun olanlara kredi onayı verilir.

Kredi başvurusu onaylanan emeklilere, onay sürecinin ardından kredi tutarı hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılır. Bu sayede nakit ihtiyaçlar anında karşılanabilir.

Kredi Başvurusunda Uyulması Gerekenler

Emekli vatandaşlar, kredi başvurularını bankaların resmi internet siteleri üzerinden yapabilirler. Başvuruların kolaylıkla yapılabilmesi için internet bankacılığı kullanımı oldukça önemlidir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın mobil uygulamaları üzerinden de kredi başvurusu yapılabilmektedir. Bu sayede banka şubesine gitmeden, kolay ve hızlı bir şekilde kredi başvurusu gerçekleştirilebilir.

Benzer Haberler
Bir hafta sonra sizi sizden alacak! TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 640 bin TL'ye daire 10 sene vadeyle verilecek Bir hafta sonra sizi sizden alacak! TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 640 bin TL'ye daire 10 sene vadeyle verilecek
PTT'den emeklilere büyük kıyak Mobilden onay verenlere 1250 TL taksitle veriliyor PTT'den emeklilere büyük kıyak Mobilden onay verenlere 1250 TL taksitle veriliyor
Denizbank kartınıza şipşak 1000 TL yatırıyor! Yapmanız gereken çok basit! Denizbank kartınıza şipşak 1000 TL yatırıyor! Yapmanız gereken çok basit!
Migros'ta yapılan bu indirimi kaçıran bin pişman olur! Pazar indirimi bayram ettirdi! Pirinç, tereyağı ve ayçiçek yağında fiyatlar kaymak gibi Migros'ta yapılan bu indirimi kaçıran bin pişman olur! Pazar indirimi bayram ettirdi! Pirinç, tereyağı ve ayçiçek yağında fiyatlar kaymak gibi
Emeklilerin cüzdanları doluyor! Ek ödeme netleşti! 7500 TL'yi alan emekli mest olacak! Emeklilerin cüzdanları doluyor! Ek ödeme netleşti! 7500 TL'yi alan emekli mest olacak!
Çifte Maaş Fırsatı: SGK'dan Başvurunuzu Yapın, Hesabınıza Kısa Sürede Maaşınız Yatsın! Çifte Maaş Fırsatı: SGK'dan Başvurunuzu Yapın, Hesabınıza Kısa Sürede Maaşınız Yatsın!
ÇOK OKUNANLAR
Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.
  • 20-07-2023 11:34

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
  • 21-07-2023 16:28

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi

Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın
  • 18-07-2023 11:29

Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın