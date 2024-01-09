Cumhurbaşkanı ERDOĞAN Açıkladı! Emekli Maaşlarını Bankadan Alanlar 11-12-13 Ocak'ta Ek Ödeme Alıyor! 

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni nakit kampanyasında emekli maaşı alan vatandaşlara 11 ve 13 Ocak tarihleri arasında ek ödeme verileceği duyuruldu. 3 kamu Bankası ve bir özel banka tarafından başlatılan bu yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm emeklilere diledikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek ödeme alabilecekleri yeni bir ek ödemeli kredi kampanyası başladı. 50 bin TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde 36 ay vade 24 ay vade ve 12 ay vadeli kredi seçenekleri ile birlikte nakit ihtiyacınızın olması durumunda dilediğiniz zaman kredi ödemesi alabileceğiniz bu Kampanyayı sizlerle katılabilirsiniz.

Başvuru Nasıl Yapılacak? Hangi Emekli Alacak?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra Garanti Bankası tarafından da emekli maaşı hesabınızı Bu banka üzerinden alıyor olmanız halinde sizlere 50.000 TL ödeme verilmektedir. 50.000 TL nakit kredi ödemesi olacak olan emeklilerin maaş müşterisi olmuş oldukları banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebildikleri gibi aynı zamanda internet bankacılığını kullanarak da ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebilecekler ve şubelere gitmeden bankacılık işlemlerini yapabilecekler.

3 Kamu Bankası ve Garanti Bankası...

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşları için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak kullandırmaktadır. nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman bu Kredi ödemelerinden faydalanmak için acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecekler ve belirtilen kredi kampanyası ile birlikte diledikleri zaman bu ödemeleri kendi hesaplarına yatırarak da kullanabileceklerdir. Garanti Bankası üzerinden de kredi başvurusunu gerçekleştirmek için Garanti Bankası şubelerine giderek Kredi başvurunuzu yapabilir veya Bu bankanın sizler için yapmış olduğu mobil uygulama üzerinden emekli kredisi kampanyasına katılarak da dilediğiniz zaman Bu bankanın sizler için vereceği Kredi kampanyasına da hızlı bir şekilde katılabilirsiniz.

11-12-13 OCAK

11 ve 13 Ocak tarihleri arasında verilecek olan bu ek ödemelerde devlet destekli olarak sizlere düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapılacak ve kredi kullanacak olan tüm emekliler diledikleri zaman kredi kartı başvurusunu yaparak yüksek limitli kredi kartı kullanımı da sağlanacaktır.