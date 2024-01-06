Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Emekli maaşları 15 Ocak'tan sonra ZAMLI ve YÜKSEK yatacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Emekli maaşları 15 Ocak'tan sonra ZAMLI ve YÜKSEK yatacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-01-2024 19:58

Türkiye'de enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. Ancak ekonomist Nedim Türkmen'in açıklamalarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına ek yaparak, hem oranı artıracak hem de bu konuda Şubat ayına dair önemli bir tarih açıklayacak. Türkmen, Sözcü TV'de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere yönelik ek zam müjdesini verdi ve bu ek zammın Şubat ayında gerçekleşeceğini belirtti.

Şu an için emeklilere yüzde 37.56 zam yapılacağı bilgisi kamuoyuna duyurulmuş durumda. Ancak Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı Şubat ayında refah payıyla yüzde 50'ye tamamlayacağını ifade etti. Bu durum, emeklilerin maaşlarına büyük bir artış olarak yansıyacak ve ekonomik refahlarını önemli ölçüde artıracak.

En düşük emekli maaşı iddiasına göre, yapılan zammın ardından en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olacağı konuşuluyor. Bu, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltecek ve mali güvenliklerini artıracak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Meclis tatilinde olan süreç, acil toplantı çağrısı bekleyen emekliler için önem taşıyor. Meclis'in 16 Ocak'a kadar tatilde olması nedeniyle, zam düzenlemesi için hızlı bir toplantı yapılması gerekiyor. Bu da ilk zamlı maaşların ödeme tarihini etkileyecek bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

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