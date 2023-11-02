Cumhurbaşkanı Erdoğan 00.00'da jet hızıyla imzaladı! Resmi Gazete'de 21 il için son dakika kararı çıktı

2 Kasım 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla 21 ilde bu tür acele kamulaştırmalar gerçekleşiyor. Peki, bu kararlar ne anlama geliyor ve hangi illeri kapsıyor? Bu yazımızda detaylarıyla bu konuyu ele alacağız.

Neden Acele Kamulaştırma Yapılır?

Acele kamulaştırma; devletin, kamu yararı gözetilerek, özel mülkiyet hakkının sınırlandırılmasını ifade eder. Genellikle enerji santralleri, barajlar, yol projeleri gibi büyük ölçekli projelerde, projenin tamamlanma sürecini hızlandırmak için tercih edilir.

2 Kasım 2023 Acele Kamulaştırma Kararları

21 ilde alınan acele kamulaştırma kararları şu şekildedir:

Enerji Üretim Tesisleri İçin Kamulaştırmalar:

Aydın: Dampınar RES Üretim Tesisi (Karar Sayısı: 7748)

Kayseri: Ovacık RES Üretim Tesisi (Karar Sayısı: 7749)

Çanakkale: Ovacık RES Üretim Tesisi (Karar Sayısı: 7750)

İzmir ve Manisa: Kestanederesi Rüzgar Enerji Santrali (Karar Sayısı: 7751)

Kahramanmaraş: Kumarlı HES Üretim Tesisi (Karar Sayısı: 7752)

Enerji İletim Hattı Projeleri:

154 kV G4-Viranşehir 8 GES TM-Viranşehir TM Enerji İletim Hattı Projesi (Karar Sayısı: 7753)

154 kV Nevşehir-Derinkuyu Enerji İletim Hattı Projesi (Karar Sayısı: 7754)

Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri:

Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri ve Deplasesi (Karar Sayısı: 7755 ve 7756)

Yol Projeleri:

Silvan Barajı Rölekasyon Yolları Projesi (Karar Sayısı: 7757)

Riskli Alan İlanları ve Endüstri Bölgesi İlanları:

Artvin: Riskli Alan İlanı (Karar No: 7758)

İstanbul Arnavutköy: Kuzey Marmara ve ASKOOP Özel Endüstri Bölgeleri (Karar Sayısı: 7761 ve 7762)

1. Acele kamulaştırma ne demek?

Acele kamulaştırma, devletin kamuya yararlı bir işi gerçekleştirmesi için özel mülkiyetteki bir taşınmazı acil olarak kamulaştırmasıdır.

2. Kamulaştırma kararından sonra ne olacak?

Kamulaştırma kararından sonra, belirlenen taşınmazların sahiplerine kamulaştırma bedeli ödenir ve taşınmaz devlet mülkiyetine geçer.

3. Kamulaştırma bedeli nasıl belirlenir?

Kamulaştırma bedeli, taşınmazın emsal değeri üzerinden ve bağımsız bir değerleme kuruluşu tarafından belirlenir.

4. Kamulaştırılan taşınmazımın değeri konusunda itiraz edebilir miyim?