Cumhurbaşkanı emekliye KÖK ZAM gelecek dedi: SGK emeklisine müjde!

2024 yılına girerken emeklilerin gündemi, gelecek maaş artışlarına odaklanmış durumda. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, refah payı ve kök maaş zammı beklentisiyle heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Bu yazıda, emeklileri sevindiren gelişmeleri ve beklenen maaş artışlarını ele alarak, en güncel bilgilerle sizlere sunacağız.

Yılın başında enflasyon verileri ve asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, emekli maaşlarındaki artışın miktarı netleşmeye başladı. Özellikle kök aylığı 5.000 TL olan bir emeklinin yeni maaşı, asgari ücret belirlendikten sonra dikkate alınacak. Bu durum, emeklilerin gelecek yılda alacakları maaşlar hakkında önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Enflasyon verileri ve zam beklentisi, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte doruk noktasına ulaştı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'a göre, Aralık ayında aylık bazda enflasyon oranı açıklamasıyla, son altı ayın enflasyon farkı yüzde 38'e ulaştı. Bu durum, SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı dışında verilecek enflasyon farkını temsil ediyor.

Memur emeklileri için öngörülen zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı dikkate alındığında, yaklaşık yüzde 50 civarında bir artış yapılacak. Bu durum, mevcut bir memur emeklisinin aldığı maaşın yüzde 50'lik bir artışla 14 bin 814 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Emin Yılmaz, geçmiş dönemde yüzde 19,77 oranında bir enflasyon açıklandığını belirterek, bu dönemde yüzde 50'ye tamamlanarak benzer bir artışın gerçekleşebileceğini vurguluyor. Bu durumda, en düşük emekli maaşlarının da önemli ölçüde artması öngörülüyor.

Örneğin, 5000 TL kök aylığı olan bir emeklinin, 2023 için iki dönemlik enflasyon tahminiyle maaş farkının 6.900 TL'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu gelişmeler, emeklilerin maaşlarının artacağı ve ekonomik refahlarının iyileşeceği anlamına geliyor.