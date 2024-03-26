Cumhurbaşkanı duyurdu! Emekliye IBAN Numarası Üzerinden 8888 TL Ödeme Başladı

Cumhurbaşkanı açıklama yaptı ve emekli maaşlarını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan tüm emeklilere 8888 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Emekli maaşlarını alan herkes için devlet destekli gerçekleştirecek bu yeni nakit kampanyası, 8888 TL olarak, maaş alan emeklilere nakit avans veya gelir belgesiz kredi olarak ödenecektir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan herkes başvuru yaparak, kredi alabilecek.

Emekli maaşlarına özel olarak verilecek, düşük limitli nakit kampanyasında, bazı şartlar ön plana çıkıyor. Emekliye uygun faizlerle verilecek olan bu nakit kampanyası, sadece banka üzerinden emekli maaşlarını alabilecekler içindir. Emekli maaşınızı 3 dev kamu bankaları üzerinden alıyorsanız, başvurunuzu yapabilirsiniz ve nakit kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankaya gitmeden işlem yapacaksa, 8888 TL nakit avans veya kredi başvurusu için, bankaların mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilirler. 3 kamu Bankası tarafından hesabınıza ek olarak alacağınız bu kredi, sizlere hızlı ve anında hesabınıza atılır. Bankaların müşteri hizmetleri üzerinden veya şubeleri üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile mobil uygulaması üzerinden istediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz.