Cumhurbaşkanı duyurdu: Emekli maaşlarına yeni zam yapılacak! Emekliye refah formülü

Türkiye'de emekli maaşlarına yapılan zamların adaletsizliği gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Temmuz ayında düşük oranlı zammı kabul eden emekliler, Ocak 2024'te de yüzde 37,57 oranında enflasyon farkıyla karşılaşarak maaş zamlarını almışlardır. Ancak, bu zam uygulamasında memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklileri arasında önemli bir fark ortaya çıkmıştır.

Memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerine uygulanan zam oranları arasındaki fark, toplumda rahatsızlık yaratmıştır. Kesinleşmiş oranlara göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 37,57 oranında zam yapılırken, memur emeklileri yüzde 49,25 oranında zam almıştır. Bu durum, yüzde 11,68'lik bir farkı ortaya çıkarmıştır. Memur emeklilerinin zam oranlarındaki farkın sebepleri arasında, memurların toplu sözleşme zamlarının da bu hesaplamaya dahil olması bulunmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zamlarının düşük olması nedeniyle toplumda oluşan huzursuzluğu gidermek amacıyla çalışmalara başlamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bütçe imkanları değerlendirilmekte ve emekli maaş zamlarının revize edilmesi için çözüm arayışları devam etmektedir. Ancak, bu revize sonucunda memur emeklilerinin yüzde 49,25'lik zam oranının uygulanması düşük bir ihtimal olarak değerlendirilmektedir.

En düşük emekli maaşı konusunda da değişiklikler gündeme gelmiştir. Mevcut 7.500 TL en düşük emekli maaşı, artık çözüm getiremez hale gelmiştir. TBMM'nin tatilden dönmesi beklenerek yapılacak yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı 10.000 TL'nin üzerine çıkarılmaya çalışılacaktır. Ancak, bu düzenlemenin Ocak maaşlarına yetişmesi mümkün görünmemektedir.