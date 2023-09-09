Cumhurbaşkanı doların 43.93 TL olacağı tarihi verdi! En yetkili isim söyledi!

En yetkili isim söyledi! Cumhurbaşkanı doların 43.93 TL olacağı tarihi verdi- Türkiye'nin ekonomik geleceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetin 2024-2026 Orta Vadeli Programı'nda çizilen hedeflerle şekilleniyor. Bu program, Türkiye'nin ekonomik istikrarını sağlama ve sürdürülebilir bir büyüme hedefine ulaşma yolunda atılan önemli adımları içeriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları, programın detaylarını ve hedeflerini gözler önüne seriyor.

Başlıca Hedefler ve Politikalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını hızlandırmayı amaçladığını belirtti. Program, hem kamunun hem de özel sektörün öngörülebilirliğini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, programın hazırlanmasında sivil toplum kuruluşlarının fikirlerine de yer verilmiş, istişarenin önemi vurgulanmıştır.

Programın temel hedefleri şunlardır:

Büyüme: Türkiye, 2024'te %4,0, 2025'te %4,5, ve 2026'da %5,0 büyüme hedeflemektedir. Bu, Türkiye'nin ekonomik büyüme performansını sürdürmeyi amaçlar.

Kişi Başına Gelir Artışı: Kişi başına milli gelirin 2024'te 12,875, 2025'te 13,717, ve 2026'da 14,855 dolar olarak artması bekleniyor.

İstihdam Artışı: İstihdamda 2,7 milyon artış öngörülüyor. İşsizlik oranının 2026'ya kadar düşmesi bekleniyor.

Enflasyon Mücadelesi: Program, enflasyonu düşürmeyi amaçlar. 2023 sonunda TÜFE'nin %65 olması beklenirken, 2026'da %8,5'e düşmesi hedeflenir.

İhracatın Artırılması: İhracatın 2026'da 320 milyar dolara ulaşması hedeflenirken, cari açığın kontrol altına alınması amaçlanmıştır.

Bütçe Dengesi: Program, bütçe açığını azaltmayı amaçlar. 2023 sonunda bütçe dengesinin 1,63 trilyon TL açık vermesi beklenirken, kademeli bir şekilde düşüş öngörülür.

Ekonomik Gelecek ve Dolar Kuru Tahminleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dolar kuruna ilişkin önemli tahminlerde bulundu. 2024 yılında doların 36.78 TL, 2025 yılında 43.93 TL, ve 2026 yılında 47.79 TL olacağını ifade etti. Bu tahminler, programın temel öngörülerinden biridir ve ekonomik planlamaların temelini oluşturur.

Geçiş Dönemi ve Enflasyon Mücadelesi

Yılmaz, geçici olarak enflasyonun yükseliş gösterdiğini kabul ederek, bu sürecin sonunda kalıcı olarak enflasyonu düşürmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu, ekonominin sağlıklı bir zemine oturmasını sağlamak adına önemli bir adımdır. Enflasyonla mücadele, programın önceliklerinden biridir ve ekonomik istikrarın teminatıdır.

Bütçe ve Yatırımlar

2023 yılında deprem riskine yönelik bütçe 762 milyar TL olarak ayrılmıştır ve bu bütçenin 3 trilyona yakın kaynağın afetin yaralarını sarmak için kullanılacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, bütçe dengesi ve yatırımların artırılması konularında yapısal reformlara vurgu yapılmıştır.

Bu program, Türkiye'nin ekonomik geleceği hakkında önemli bir yol haritası sunmaktadır. Ancak, uygulanması ve hedeflere ulaşılması için kararlılık ve disiplin gerekmektedir. Türkiye, bu hedeflere ulaşarak daha istikrarlı bir ekonomik gelecek inşa etmeye odaklanmaktadır.