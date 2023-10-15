Cumhurbaşkanı direktifi verdi! 20 Ekim’e kadar SGK ve Bağkur emeklisine ödemeler var

16-20 Ekim tarihleri arasında kamu bankaları, emekli vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar nakit destek ödemesi sunacaklar. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın talimatı doğrultusunda, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emekli müşterilerine düşük faizli kredi desteği sağlayacaklar. Üstelik, bu kredi kampanyası için gelir belgesi istenmeyecek. İşte gelir belgesiz düşük faizli emekli kredisi şartları:

Emekliye Devlet Destekli Kredi

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emekli maaşı alan ve nakite ihtiyacı olan vatandaşlara destek sağlayacak. Gelir belgesiz emekli kredisi kampanyası, üç devlet bankası tarafından başlatıldı. Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile devlet destekli kredi veren bu bankalar, sadece emekli maaşı alan vatandaşlara düşük faizli emekli kredisi sunacaklar. Bu kredi 36 ay vadeli ve 3 ay ödeme erteleme opsiyonu ile verilecek. Emekli kredisi kullanmak için gelir belgesi ibraz etmeye gerek yok. Sadece maaşınızı kamu bankalarından birine taşımanız yeterli.

Devlet Destekli Kredi Şartları

Emekliye verilecek devlet destekli kredi kampanyasının başvuru şartları şu şekildedir:

Emekli maaşını taşıyarak 3 bankadan birinden almayı taahhüt eden emekliler bu kampanyadan yararlanabilir.

Emeklilerin kredi notu 1200 puan ve üstünde olmalıdır.

Aynı şekilde bankalara gecikmiş kredi veya kredi kartı borcu bulunmamalıdır.

Emekli Promosyonu Fırsatı

Devlet bankaları, emekli maaşını taşıyanlara ek olarak 5.000 TL'ye kadar emekli promosyonu imkanı sunmaktadır. Emekli maaş aralığına göre verilecek olan promosyon, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ta aynı miktarda ödenmektedir. Gerekli şartları yerine getirerek başvurularını tamamlayan emekliler, düşük faizli kredi kullanmanın yanı sıra emekli promosyonu da alabilirler.

Emekliler için sunulan bu kredi ve promosyon kampanyaları, emekli vatandaşlarımıza önemli bir finansal destek sunmaktadır. Nakit ihtiyaçlarına uygun faiz oranları ve ödeme kolaylıkları ile cevap veren bu kampanyalar, emekli vatandaşlarımızın maddi sıkıntılarını hafifletmeyi hedeflemektedir.

Emekli maaşlarını kamu bankalarına taşıyan emekliler, bu fırsatlardan yararlanarak finansal anlamda rahatlayabilirler. Gelir belgesi istenmemesi ve düşük faiz oranları, kampanyaları daha cazip hale getiriyor. Ayrıca, emekli promosyonu ile ek bir gelir elde etmek de mümkün. Bu kampanyalar, emekli vatandaşlarımızın finansal planlarını düzenlemelerine, acil ihtiyaçlarını karşılamalarına ve geleceklerini güvence altına almalarına yardımcı olabilir. Emekli kredisi ve promosyon fırsatları hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru şartlarını öğrenmek için ilgili kamu bankasına başvurabilirsiniz.