Cumhurbaşkanı Açıkladı! AY SONUNA KADAR 15000 TL Ödeme! Emeklilere Yeni Haber Geldi!

Cumhurbaşkanı tarafından onayı verilen ve emekli maaşı alan Türk vatandaşlar için kullandırılacak olan yeni nakit avans kampanyaları hem kamu bankaları üzerinden hem de bazı özel bankalar üzerinden verileceği açıklandı. 15.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi kullanacak olan emekliler için de gerçekleştirilen bu nakit kampanyasında devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak sizlere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemesi verilecek ve bu ödemeler ile birlikte ihtiyaç kredinizi hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

EMEKLİLERE KAMU BANKALARI ÜZERİNDEN 15.000 TL'YE KADAR NAKİT KREDİ ÖDEMESİ VERİLECEK

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar düşük faiz oranları ile birlikte bu bankalar üzerinden daha önce Kredi kullanmış olmaları ve düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda Kredi 15.000 TL olarak kendi hesaplarına yatırabiliyor. 3 kamu Bankası tarafından başlatılan bu yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan emeklilerin başvuru şartlarına uygun olması ile birlikte hemen internet bankacılığı uygulamaları üzerinden şubelere gitmeden işlem yapabileceğinizi söylemek isteriz.

Sadece kamu bankaları üzerinden değil aynı zamanda İş Bankası Garanti Bankası Denizbank ve Şekerbank gibi bankalar üzerinden de maaş alan emekliler için gerçekleştirilen bu kampanyalarda bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılacak ve kredi kullandırılacaktır.