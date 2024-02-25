Cumhurbaşkanı Açıkladı: 3600 Ek Gösterge Müjdesi!

Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile gerçekleştirdiği görüşmede, birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili çalışmaların hızlandırılması gerektiğine dair önemli adımlar atıldı. Bu görüşme, kamu çalışanlarının emeklilik ve maaş düzenlemelerinde önemli bir değişiklik beklediği bir dönemde gerçekleşti.

Kamu Çalışanlarının Beklentisi: 3600 Ek Gösterge

Ali Yalçın ve Vedat Işıkhan arasında gerçekleşen toplantıya, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul'un da katılmasıyla, kamu çalışanlarının önemli bir talebi olan birinci dereceye 3600 ek gösterge konusu gündeme geldi. Bu ek gösterge, maaşlarda önemli bir artış sağlayacak ve emeklilik süreçlerini olumlu yönde etkileyecek.

Toplantıda Yapılan Vurgular

Ali Yalçın, toplantıda 3600 ek gösterge konusunun ivedilikle ele alınması gerektiğine vurgu yaparak, 5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini yakından ilgilendiren bu konunun hayata geçirilmesi için adımların hızlandırılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında kayıt altına alınan bu konunun bir an önce TBMM'ye sunulması gerektiğini belirtti.

Kamu Çalışanlarının Talepleri

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantıda 3600 ek göstergeye ek olarak, 4688 sayılı kanunun revize edilmesi, Harcırah Kanunu ile Devlet Memurlarına Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin güncellenmesi gibi talepleri de iletti. Bu taleplerin kamu çalışanlarının yaşam standartlarını yükselteceği ve adaletli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Bakan Işıkhan'dan Olumlu Yaklaşım

Bakan Işıkhan, yapılan görüşmelerde kamu çalışanlarının taleplerini dikkate aldıklarını ve gerekli adımların atılması için Memur-Sen ile işbirliği içinde çalışacaklarını belirtti. Bu yaklaşım, kamu çalışanları arasında umut ve memnuniyetle karşılandı.