Cumhurbaşkanı Açıkladı: 22-30 Nisan Arasında Maaş Alan Emekliler, Bekledikleri Ödemeleri Alacaklar! 

22-30 Nisan arasında maaş alan emekliler için yapılan yeni duyuruda, Cumhurbaşkanı onayı ile emeklilere ek ödemeler verilecek. Sadece kamu bankaları tarafından ödenecek olan bu ödemelerde, Nakit ihtiyacı olan herkes için başvuru yapma imkanı sağlanacak. 22-30 Nisan arasında maaş aldığınız banka şubeleri üzerinden dilediğiniz zaman başvurunuzu yaparak ödeme alabileceksiniz. Detaylarını sizler için araştırdık...

EMEKLİLERE 10.000 TL VE 100.000 TL ARASINDA NAKİT SAĞLANACAK!

22-30 Nisan tarihleri arasında maaşlarınızı,

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halkbank

İş Bankası

Garanti Bankası

Denizbank

Üzerinden alanlar için 10 bin TL ve 100 bin TL arasında hem nakit kredi kampanyası, hem nakit avans kampanyası olacaktır. Bu bankalar üzerinden emekli maaşlarını alanlar başvuru yapabilirler ve nakit ihtiyacını bu şekilde karşılayabileceklerdir. Başvurunuzu bankaya gitmeden yapmak istiyorsanız da başvurunuzu mobil uygulama üzerinden, bankadan aldığınız internet bankacılığı şifresi ile hemen yapabilirsiniz. Onay almanız durumunda hesabınıza yapılacak olan ödemelerde, kredi veya KMH olarak kullanım yapabilirsiniz. 50 bin TL'ye kadar olan krediler için 36 ay vade ödeme tablosu oluşturulmaktadır.