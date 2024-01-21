Cumhurbaşkanı 22:00'de Duyurdu! Emekli Maaş Alanlara 2 Müjde Birden Verildi! Nakit Sıkıntısı Ortadan Kalkıyor 

Kamu bankaları tarafından yapılan yeni duyuruda, Devlet destekli kredi almak isteyen emekliler için son dakika açıklama yapıldı. Banka hesabı olan emekliler kamu bankaları tarafından destek alabilecek. Halkbank Vakıfbank ve Ziraat bankası tarafından bugün yapılan duyuru sonrasında, Devlet destekli kredi ile birlikte aynı zamanda artı para ödemesi de verilecektir. Emekli olan kişiler acil para ihtiyacı olması durumunda kamu bankalarının yaptığı kredi kampanyasına katılabilecek ve bu bankalardan dilediği zaman kredi alabileceklerdir. Sizlerde 3 banka üzerinden eğer nakit alıyorsanız, Banka hesabınız üzerinden kolayca emekli maaş hesabı ile bu bankadan hem kredi hem de artı para alabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı yaptığı duyuruda, Özellikle emekli maaş alan kişilere destek vereceğini açıkladı. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler Kredi kullanmadan önce banka kredi sicilini bilmesi gerekmektedir. Kredi sicili uygun olan herkes başvurusunu kolayca yapacak ve bu bankadan kredi kullanacaktır.

EMEKLİLERE HEM KREDİ HEM ARTI PARA ÖDENECEK

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi ve artı para başvurusu yapacak olan kişiler bankanın devlet destekli kampanyasına katılması için banka müşterisi ve maaş müşterisi olması şartı ile onay alacaklardır. Banka şubelerine gitmeden de 50.000 TL'ye kadar nakit ödemeler verilecek ve bu ödemelerde de nakit kredi alacak kişilere hemen destek verilecektir. Kredi alacak kişiler için en yakın banka şubesine gidecek olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri alabileceklerdir. 50 bin TL kredi 36 ay vadeli olacaktır. 50 bin TL kredi onayı alan kişiler ise bu bankadan 10 bin TL artı para alabileceklerdir.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de aynı şartlara göre krediler verilmektedir. 1 gün içinde sonucunuzu alacağınız bankalar üzerinden emekli maaşını alıyorsanız hemen başvuru yaparak sizlerde bu kampanyaya katılabilirsiniz. Bankaların resmi internet sitelerine girerek, kampanyalar hakkında bilgi alabilir, düşük faiz oranları ile nasıl kredi kullanabilirsiniz bunun bilgilerini öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler başvuru yapmadan önce emekli maaşlarını bankaya taşıması gerekiyor. Emekli maaşınızı bankalara taşıdığınız zaman banka sizlere 7500 TL'ye kadar ek promosyon ödemesi yapıyor.