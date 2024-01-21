Cumhurbaşkanı 22:00'de Duyurdu! Emekli Maaş Alanlara 2 Müjde Birden Verildi! Nakit Sıkıntısı Ortadan Kalkıyor 

Cumhurbaşkanı tarafından emeklilere 2 müjde birden verildi! Emekli maaşlarınıza göre nakit alacaksınız. 

Cumhurbaşkanı 22:00'de Duyurdu! Emekli Maaş Alanlara 2 Müjde Birden Verildi! Nakit Sıkıntısı Ortadan Kalkıyor 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2024 22:06

Kamu bankaları tarafından yapılan yeni duyuruda, Devlet destekli kredi almak isteyen emekliler için son dakika açıklama yapıldı. Banka hesabı olan emekliler kamu bankaları tarafından destek alabilecek. Halkbank Vakıfbank ve Ziraat bankası tarafından bugün yapılan duyuru sonrasında, Devlet destekli kredi ile birlikte aynı zamanda artı para ödemesi de verilecektir. Emekli olan kişiler acil para ihtiyacı olması durumunda kamu bankalarının yaptığı kredi kampanyasına katılabilecek ve bu bankalardan dilediği zaman kredi alabileceklerdir. Sizlerde 3 banka üzerinden eğer nakit alıyorsanız, Banka hesabınız üzerinden kolayca emekli maaş hesabı ile bu bankadan hem kredi hem de artı para alabilirsiniz. 

Cumhurbaşkanı yaptığı duyuruda, Özellikle emekli maaş alan kişilere destek vereceğini açıkladı. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler Kredi kullanmadan önce banka kredi sicilini bilmesi gerekmektedir. Kredi sicili uygun olan herkes başvurusunu kolayca yapacak ve bu bankadan kredi kullanacaktır. 

EMEKLİLERE HEM KREDİ HEM ARTI PARA ÖDENECEK 

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi ve artı para başvurusu yapacak olan kişiler bankanın devlet destekli kampanyasına katılması için banka müşterisi ve maaş müşterisi olması şartı ile onay alacaklardır. Banka şubelerine gitmeden de 50.000 TL'ye kadar nakit ödemeler verilecek ve bu ödemelerde de nakit kredi alacak kişilere hemen destek verilecektir. Kredi alacak kişiler için en yakın banka şubesine gidecek olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri alabileceklerdir. 50 bin TL kredi 36 ay vadeli olacaktır. 50 bin TL kredi onayı alan kişiler ise bu bankadan 10 bin TL artı para alabileceklerdir.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de aynı şartlara göre krediler verilmektedir. 1 gün içinde sonucunuzu alacağınız bankalar üzerinden emekli maaşını alıyorsanız hemen başvuru yaparak sizlerde bu kampanyaya katılabilirsiniz. Bankaların resmi internet sitelerine girerek, kampanyalar hakkında bilgi alabilir, düşük faiz oranları ile nasıl kredi kullanabilirsiniz bunun bilgilerini öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler başvuru yapmadan önce emekli maaşlarını bankaya taşıması gerekiyor. Emekli maaşınızı bankalara taşıdığınız zaman banka sizlere 7500 TL'ye kadar ek promosyon ödemesi yapıyor. 

Benzer Haberler
TBMM Basına Sızdı! Alt Yazı İle Açıklandı! Emekliye Yaş Sınırı Olacak ve 10.000 TL Ek Ödeme Verilecek! TBMM Basına Sızdı! Alt Yazı İle Açıklandı! Emekliye Yaş Sınırı Olacak ve 10.000 TL Ek Ödeme Verilecek!
Ziraat Bankası Akşam Duyurdu! Yarın Sabah Sonrasında 46000 TL Nakit Ödeme Hemen Olacak! Ziraat Bankası Akşam Duyurdu! Yarın Sabah Sonrasında 46000 TL Nakit Ödeme Hemen Olacak!
Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank Son Dakika Açıkladı! 3 Bankadan 5 Dakika İçinde Nakit Başladı! Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank Son Dakika Açıkladı! 3 Bankadan 5 Dakika İçinde Nakit Başladı!
Garanti Bankası 15:44'de Açıkladı! 108.000 TL'ye Kadar Limit Hazırlanacak ve Banka Borçları Silinecek! Garanti Bankası 15:44'de Açıkladı! 108.000 TL'ye Kadar Limit Hazırlanacak ve Banka Borçları Silinecek!
Cumhurbaşkanı Açıklamasını Bugün Yaptı! 22-23-24-25 Ocak Tarihlerinde 3 Bankadan Emekliye 3000 TL Ek Ödeme Olacak Cumhurbaşkanı Açıklamasını Bugün Yaptı! 22-23-24-25 Ocak Tarihlerinde 3 Bankadan Emekliye 3000 TL Ek Ödeme Olacak
Resmi Gazetede Açıklandı! Emekli Maaşlarını ATM'den Alan Herkes 18000 TL Ödeme Alabilecek!  Resmi Gazetede Açıklandı! Emekli Maaşlarını ATM'den Alan Herkes 18000 TL Ödeme Alabilecek! 
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı:
  • 18-01-2024 09:36

Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı: "Okumak çok güzel bir şey"

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'
  • 16-01-2024 10:03

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!
  • 17-01-2024 11:24

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'
  • 18-01-2024 11:35

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!
  • 15-01-2024 09:24

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!