Cuma ve Salı Günleri Arasında Hesaplarınızı Kontrol Edin! 20.000 TL Yatacak

Cuma ve Salı Günleri Arasında Hesaplarınızı Kontrol Edin! 20.000 TL Yatacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-03-2024 20:31

Bankalar tarafından başlatılan yeni kampanya duyurusu ise 20 bin TL ödeme alacağınızın haberi geldi. Banka müşterisi olan herkes için uygun faiz oranları ile birlikte nakit kredi verileceği açıklandı. Başvuru yaparak hemen aynı gün içinde kredi alabileceğiniz ve nakit kullanabileceğiniz bu kampanyalarda acil ihtiyacı olan kişiler Denizbank ve Akbank üzerinden 20 bin TL ödeme alacaklar. Nakit kredi almak istiyorsanız, hemen aynı gün içinde destek alabileceksiniz.

DENİZBANK KREDİ KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

20 BİN TL kredi başvurusu yapmak için bankanın SMS kredi servisini kullanabilirsiniz. Banka kredi notu ve kredi siciline göre sizlere uzaktan kredi başvuru yapma imkanı sağlıyor. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan herkes başvurusunu bu bankadan hemen yapabileceklerdir. Denizbank SMS ile kredi almak için Kredim TC kimlik yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderin.

AKBANK KREDİ KAMPANYASI BAŞVURUSU VE 20.000 TL KREDİ 

Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişilere de 20 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. 20 bin TL kredi alacak kişilere 20 bin TL kredi Akbank Direkt uygulamasından ve bankanın internet sitesi üzerinden verilmektedir. Ayrıca bankadan SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile sorgulama yapılır ve hemen aynı gün içinde destek alırsınız. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin.

Benzer Haberler
Cumhurbaşkanı Emeklilere Müjdeyi Meydanlardan Verdi! Emekliler Ödeme Alacak Cumhurbaşkanı Emeklilere Müjdeyi Meydanlardan Verdi! Emekliler Ödeme Alacak
Akbank'tan Müşterilerine Büyük İndirim Fırsatı: 2000 TL Kazanma Şansı! Akbank'tan Müşterilerine Büyük İndirim Fırsatı: 2000 TL Kazanma Şansı!
DEVLET Destekli Emeklilere 22-23-24-25 Mart Tarihlerinde Ödeme! Emekliye ÖZEL HABER Geldi! DEVLET Destekli Emeklilere 22-23-24-25 Mart Tarihlerinde Ödeme! Emekliye ÖZEL HABER Geldi!
Serenay Sarıkaya'yı güldüren Mert Demir sorusu! Serenay Sarıkaya'yı güldüren Mert Demir sorusu!
Emeklilere Müjdeli Haber: Mart Ayında Yüksek Promosyon ve İkramiye Fırsatları! Emeklilere Müjdeli Haber: Mart Ayında Yüksek Promosyon ve İkramiye Fırsatları!
İrem Derici'den sürpriz sonlu doğum günü paylaşımı İrem Derici'den sürpriz sonlu doğum günü paylaşımı
ÇOK OKUNANLAR
Bir tatil paylaşımı da Simge'den geldi! Ünlü şarkıcının bikinili videosu sosyal medyayı salladı
  • 19-03-2024 12:59

Bir tatil paylaşımı da Simge'den geldi! Ünlü şarkıcının bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'na damga vurdu! Sosyal medyada TT listesine girdi
  • 16-03-2024 10:16

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'na damga vurdu! Sosyal medyada TT listesine girdi

Hande Erçel’in Paris tarzı mı, Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı mı?
  • 15-03-2024 09:44

Hande Erçel’in Paris tarzı mı, Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı mı?

Bahar dizisinden merak uyandıran fragman!
  • 16-03-2024 11:15

Bahar dizisinden merak uyandıran fragman!

Demet Özdemir'den olay kombin! Mini şortuyla büyüledi
  • 15-03-2024 12:43

Demet Özdemir'den olay kombin! Mini şortuyla büyüledi