Cuma ve Salı Günleri Arasında Hesaplarınızı Kontrol Edin! 20.000 TL Yatacak

Bankalar tarafından başlatılan yeni kampanya duyurusu ise 20 bin TL ödeme alacağınızın haberi geldi. Banka müşterisi olan herkes için uygun faiz oranları ile birlikte nakit kredi verileceği açıklandı. Başvuru yaparak hemen aynı gün içinde kredi alabileceğiniz ve nakit kullanabileceğiniz bu kampanyalarda acil ihtiyacı olan kişiler Denizbank ve Akbank üzerinden 20 bin TL ödeme alacaklar. Nakit kredi almak istiyorsanız, hemen aynı gün içinde destek alabileceksiniz.

DENİZBANK KREDİ KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

20 BİN TL kredi başvurusu yapmak için bankanın SMS kredi servisini kullanabilirsiniz. Banka kredi notu ve kredi siciline göre sizlere uzaktan kredi başvuru yapma imkanı sağlıyor. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan herkes başvurusunu bu bankadan hemen yapabileceklerdir. Denizbank SMS ile kredi almak için Kredim TC kimlik yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderin.

AKBANK KREDİ KAMPANYASI BAŞVURUSU VE 20.000 TL KREDİ

Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişilere de 20 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. 20 bin TL kredi alacak kişilere 20 bin TL kredi Akbank Direkt uygulamasından ve bankanın internet sitesi üzerinden verilmektedir. Ayrıca bankadan SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile sorgulama yapılır ve hemen aynı gün içinde destek alırsınız. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin.