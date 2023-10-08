Çöp Adam dizisinde final öncesi duygulandıran veda

"Çöp Adam" Dizisinin Final Yaklaşırken Oyunculardan Veda Mesajları Geliyor. Star TV’nin beğeniyle izlenen dizisi "Çöp Adam", reyting sıkıntısı nedeniyle ekranlara veda ediyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı, OGM Pictures yapımı olan dizi, önümüzdeki çarşamba final bölümüyle izleyicisiyle son kez buluşacak.

Beklentiler ve Reytingler

Dizi, başladığı günden itibaren reyting savaşlarında istenilen başarıyı elde edemedi. İkinci sezon reyting sonuçları beklentilerin gerisinde kaldı. Toplamda 30 bölüm süren macerasını sonlandırma kararı aldı. Ancak, özgün konusu ve kaliteli oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Füsun Demirel'den Duygusal Veda

Dizinin sevilen karakterlerinden Aysel'e hayat veren usta oyuncu Füsun Demirel, son set gününde duygularını dile getirdi. Videoda, "Son çekimlerimizi yapıyoruz. Hüzünlüyüz. Hem ekip arkadaşlarımıza hem de canlandırdığımız karakterlere veda etmek bizim için zor. Harika bir projeydi. Ancak, her güzel şeyin bir sonu var. Yeni projelerde tekrar buluşmak dileğiyle. Merakla hangi rolle karşınıza çıkacağımı bekliyorum" ifadelerini kullandı.