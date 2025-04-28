Çocuklarda Bahar Alerjisine Karşı 7 Etkili Önlem

Bahar alerjilerinin en önemli nedeni olan polenlerin deride, gözlerde, burunda, boğazda ve akciğerlerde ortaya çıkan tüm ülkelerde “bahar alerjisi” olarak adlandırılıyor. Polenler dışında e v toz akarları, küf mantarları ve hayvan tüyleri de bu dönemde ortaya çıkan alerjilere yol açan diğer etkenler oluşur. Acıbadem International Hastanesi Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, bahar alerjisinin çocukların yaşamdaki şiddetli boyutlardaki genişliklerine dikkat etmediği, “Uykuda bozulma, dikkat dağınıklığı, okul başarısında düşüş, yorgunluk, yorgunluk ve bu sorunlar nedeniyle okul ile derslerden geri kalmak, çocuklarda çok yaygın görünüyor” diyor. Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, bu çocuklarda bahar alerjisinin tedavisini zaman kaybetmemek gerektiğini belirterek, “Yaşam bolluğunda alınan önlemler ve tıbbi tedaviyle çocukların yaşları gibi sosyal aktivitelere katılabilir ve okul bakımlarına devam edilebilirler” diyor.

Bunların yaklaşık 3 çocuğundan birileri!

Bahar alerjisi tüm dünyada ve çok yaygın görülüyor. Öyle ki insanlarda yaklaşık yüzde 10-30'unda dağılımı nezle, yüzde 8-12'sinde astım, yüzde 10-15'inde atopik dermatit ve yüzde 8-10'unda göz alerjisi mevcut. Her yıl en az 100 bin belgelerinde saklandığından birinin tanınıyor. Bu görülenlerin birlikte görülme yüzde 30 olduğu belirtiliyor. Bu rakam, yaklaşık olarak her 3 çocuktan birinde bir farklılıklara işaret ediyor. Olayların etkilediği bölgeye göre değişiyor!

Bahar allerjilerinin belirtilerinin etkilenen değişimlere göre değişimi gösterir. Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, bahar alerjisinin sinyalleri, “ alerjik nezlede; burun akıntısı , sık sık hapşırmak, burun akıntısı , burun ve boğaz akıntısı; göz alerjisinde gözlerde kızarıklık, kaşınma, sulanma ve ışıktan rahatsız olma ; astımda hırıltı, uzun süreli kırılma, nefes darlığı, göğüste kırılma hissi; atopik dermatit Uzun süren şiddetli akıntı ve kuruluk” olarak özetleniyor.

Bahar alerjisine karşı 7 etkili önlem!

Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, çocuklarda bahar alerjilerine karşı yapılması gereken önlemleri şöyle özetliyor:

Polen mevsiminde, günün erken saatlerinde evinizin pencerelerini açık tutun.

Polenlerin en yoğun olduğu sabah 06:00 – 10:00 saatleri arasında ve rüzgarlı havalarda çocukları gözlerinizi ayırmadınız.

Dışarı çıkarken polenlere doğrudan maruz kalmaması için çocuklara şapka ve güneş gözlüğü takın.

Eve gelince elinizde ve ellerinizde mutlaka yıkayın.

Kıyafetleri eve gelmez.

Kıyafetlerini, çarşaflarını ve havlularını yıkadıktan sonra dışarıda asla kurutmayın.

Evinizi sık sık Hepa filtresi olan vakumlu bir süpürgeyle temizleyin.

Tedavi sürecinin yakınmalarına yönelik düzenleniyor

Bahar alerjilerinde, zamanında tanı konulması ve doğru tedavinin başlaması büyük bir önem taşıyor. Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, bahar alerjilerinde yaşamda kullanılan tedavin yanı sıra en çok bölgesel bölgesel özel tedavilere işaret ederek, "Göz alerjilerinde göz damlaları ve antihistaminikler; alerjilerinde kortikosteroid içeren spreyler ve damlalar; astımda solunum verilen ve atopik dermatit deriden uygulanan uygulamalardır" diyor.

“Çocuğum iyileşti” kullanımıyla ilaçlarını bırakmayın!

Feyzullah Çetinkaya, bahar alerjilerinde genellikle uzun süreli uzun süreli işaretlerle, "Tedavi sürecinde zaman zaman azaltılabilir veya ara verine karar verilebilir. Tedavisi uzun süre boyunca tedavi edildiği için tedavi edilen ve hastaların tarafından aksatılmaması son derece dikkate alınır. Böylece çocukta kalan hastalar 'çocuğum iyileşti ' tedaviyi asla geçici olarak kalıyor .