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Çocuk sahibi olan ailelere 50.000 TL destek müjdesi bu banka tarafından verildi! Anne, babalar happy!

Ziraat Bankası, okulların yaklaşmasıyla birlikte velilere işlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir eğitim kredisi paketi sunuyor. Bu kampanya ile okul öncesi veliler, faizsiz eğitim kredisi desteği alabilecekler.

Çocuk sahibi olan ailelere 50.000 TL destek müjdesi bu banka tarafından verildi! Anne, babalar happy!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Anne, babalar happy! Çocuk sahibi olan ailelere 50.000 TL destek müjdesi bu banka tarafından verildi-  Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde açıklamasıyla birlikte, veliler ekonomik endişeler yaşamaya başladılar. Ziraat Bankası, ekonomik zorluklarla başa çıkmak isteyen çocuk sahibi aileler için güzel bir haberle geldi. Banka, çocukları okula giden aileler için özel bir eğitim kredisi paketi sunuyor. Başvuru yapan ailelere, 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli faizsiz eğitim kredisi imkanı sunulacak.

Okulların Açılmasına Kısa Süre Kala Eğitim Kredisi İmkanı

Ziraat Bankası, okulların yaklaşmasıyla birlikte velilere işlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir eğitim kredisi paketi sunuyor. Bu kampanya ile okul öncesi veliler, faizsiz eğitim kredisi desteği alabilecekler. Öğrencilerin eğitim, kurs, üniversite veya dershane masraflarını karşılamak üzere tasarlanan bu eğitim kredisi paketi, velilere büyük bir destek sağlayacak. Ziraat Bankası'nın özel eğitim kredisi kampanyası, 36 ay vadeli olarak sunuluyor ve başvurularda 50.000 TL'den başlayan kredi limitleri mevcut. Daha yüksek limitlerle de başvuru yapmak mümkün.

Ziraat Bankası'ndan Öğrencilere Özel Eğitim Kredisi

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Ziraat Bankası, okula giden çocukların ailelerine yönelik yeni bir destek paketi sunuyor. Ziraat Bankası, ailelere eğitim kredisi imkanı sağlamaktadır. Eğitim kredisi almak isteyen veliler, Ziraat Bankası şubelerinden, mobil bankacılık veya internet bankacılığı aracılığıyla başvuru yapabilecekler. Yeni kampanya kapsamında, 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuluyor ve vade süresi 36 ay olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 100.000 TL'ye kadar olan kredi talepleri de 24 aya kadar vade seçenekleriyle sunulmaktadır.

Eğitim Kredisi Başvuru Şartları

Ziraat Bankası'nın eğitim kredisi başvuru şartları da belirlenmiştir. Eğitim kredisi almak isteyen velilerden istenen şartlar şunlardır:

  • Öğrencinin velisi veya kursiyer velisi olmak,
  • Düzenli bir gelir kaynağına sahip olmak,
  • Öğrencinin eğitim masraflarını üstlenen aile bireylerinden biri olmak.

Ziraat Bankası faizsiz eğitim kredisi başvuruları, banka şubelerine bizzat gidilerek yapılmalıdır. Mobil veya online başvurular kabul edilmemektedir. Ayrıca, bu yeni kredi kampanyası kapsamında hayat sigortası ürünü de sunulmaktadır. Eğitim kredisi ile çocuklarımızın geleceğini daha güvenli bir şekilde şekillendirmek mümkün olacaktır.

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