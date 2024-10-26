Çocuğunuz kış ayında bu meyve ve sebzeleri mutlaka tüketmeli

“Bulaşıcı gribal enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı çocukların bağışıklık sisteminin güçlü tutulabilmesi için, özellikle bu dönemde, vitamin ve minerallerden zengin beslenme düzenleri önem kazanıyor.” açıklamasında bulunan Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir kış sebze ve meyvelerinin diş sağlığı üzerindeki önemine dair açıklamalarda bulundu.

Kış sebze ve meyvelerinin birçoğunun yapısında da bulunan kalsiyum, bağışıklık sisteminin işlevinin yürütülmesinde rol alırken; aynı zamanda dişlerin güçlenmesine ve diş eti sağlığının idame ettirilebilmesinde katkı sağladığını söyleyen Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir “Portakal, kış mevsiminde çocukların severek tükettiği meyvelerden biridir ve kalsiyum içeriği açısından zengindir. Diş sağlığı yönünden baktığımız zaman, kalsiyum diş dokuları için gerekli iken, fruktoz dediğimiz meyve şekeri çürük riskini arttırması nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir faktör olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle portakal mutlaka yenilerek tüketilmeli, mümkün olduğu kadar portakal suyu tüketiminden uzak durulmalıdır. Aynı şekilde, incir kalsiyumdan zengin bir meyvedir; mevsim itibari ile kuru incir olarak tüketilebilir. Şeker içeriği ve yapışkan özellikte olmasının çocuklarda çürük riskini arttırabileceği göz önünde bulundurularak, mutlaka tüketiminden sonra bolca su içilmeli veya dişler fırçalanmalıdır. Balkabağı da kalsiyumdan zengin bir kış meyvesi olarak bilinir; ancak çorba, mücver, püre gibi çocukların da hoşuna gidecek farklı tariflerle hazırlanabilir.” dedi.

Bu sebzeler kalsiyum deposu

“Karalahana, ıspanak, brokoli ve pazı kış mevsiminin kalsiyum deposu olarak öne çıkan sebzelerindendir.” İfadelerini kullanan Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir “Fasulye, mercimek ve nohut yemekleri kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alır ve içerdikleri kalsiyum değerleri yüksek oranlardadır. Bunların yanısıra, çocukların severek tüketecekleri bir kalsiyum kaynağı olarak tatlı patatesi de atlamayalım; ancak patatesteki nişasta içeriğinin çürük aktivitesini arttıracağını hatırlatarak, tüketiminin mutlaka sınırlı tutulması gerektiğini belirteyim.” açıklamasında bulundu.

Yoğurda katılarak tüketilmeli

Chia ve keten tohumunun kalsiyumdan zengin olmasının yanı sıra bağışıklık sistemini de aktive edebileceğini söyleyen Dt.Nurgül Demir “Hastalıklara karşı vücut direncinin arttırılmasını da sağlar. Ev yapımı veya üretim aşamalarından emin olunan ve katkı maddesi içermeyen yoğurtlara karıştırılarak, mevsim meyveleri ile tatlandırılarak yapılan pudingler gibi çocukların sevebileceği şekillerde tüketilebilir. Yoğurt da yüksek oranda kalsiyum içerir ve zengin probiyotik içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin başında gelir. Covid pandemisi döneminde, tıp hekimlerinin de her öğünde mutlaka yoğurt tüketilmesi gerektiğini vurguladıklarını hatırlatayım.” İfadelerini kullandı.

Tahin, pekmez karışımı büyük önem taşıyor

“Çocukların belki de en çok hoşlarına gidecek önerim ise, tahin pekmez karışımı olacak.” açıklamasında bulunan Nurgül Demir “Kemik sağlığı, kansızlık üzerindeki faydaları, içerdikleri antioksidanlar ile hastalıkların iyileşmesine olan katkıları, bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri bilinen ve özellikle soğuk havalarda enerji sağladığı için daha sık tüketilmeye başlanan, tahin pekmez karışımı kalsiyum açısından da oldukça zengindir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, pekmez şeker içerdiği için, özelikle çürük aktivitesinin yüksek olduğu çocuklarda çürük riskini arttırabilir, çürüklerin hızlı ilerlemesine neden olabilir. Bu nedenle, sabah kahvaltısında tüketilmesi ve sonrasında dişlerin fırçalanması en doğru yöntem olacaktır.” dedi.

Dengeli beslenme tükürük içeriğinin kalsiyumdan zengin hale gelmesini sağlıyor

Bu mevsimlerde tüketilebilecek besinlerden, elma, kereviz sapı ve havuca da dikkat çeken Nurgül Demir “Gevrek yapısıyla çocukların okulda diş fırçalayamadıkları zamanlarda diş yüzeylerinin bir miktar temizlenmesini sağlayabilir. Özellikle beslenme çantaları için tercih edilebilir. Dengeli beslenme, tükürük içeriğinin de kalsiyumdan zengin bir hale dönmesini sağlar; bu da diş yüzeylerini yıkama etkisi sırasında, diş sert dokularının kalsiyum ile beslenmesine olanak tanır. Son olarak; bu önerilerin ağız ve diş sağlığının korunmasında sadece katkı sağladığını ve diş çürüklerini engelleyebilmek için her gün en az iki sefer diş fırçalamanın zorunlu olduğunu mutlaka vurgulamak gerekir.” Diyerek konu başlıklarını şu şekilde özetledi;

1-Portakal, balkabağı kalsiyumdan zengin meyvelerdir; ancak içeriğindeki meyve şekeri diş çürükleri için risk oluşturur. Portakalı suyunu sıkarak tüketmek, kullanılan portakal sayısı ile orantılı olarak şeker alım miktarını arttırır.

2-Kuru incir, yüksek oranda kalsiyum içerir; ama şeker içeriği ve yapışkan özellikte olmasının çocuklarda çürük riskini arttırabileceği göz önünde bulundurularak, mutlaka tüketiminden sonra bolca su içilmeli veya dişler fırçalanmalıdır.

3-Karalahana, ıspanak, brokoli ve pazı gibi yeşil sebzeler; kuru fasulye, mercimek ve nohut yemekleri kış sofralarında yer alması gereken kalsiyum içeriği yüksek besinlerdir.

4-Chia ve keten tohumu kalsiyumdan zengin içeriklerine ek olarak, bağışıklık sisteminin aktive edilmesinde ve hastalıklara karşı vücut direncinin arttırılmasında rol oynar. Chia tohumunun, fazla tüketimi halinde kabızlığa, bağırsak hastalıklarına sebep olabileceği de unutulmamalı ve mutlaka çocuklar için önerilen miktarlar gözetilerek öğünlere eklenmelidir.

5-Tahin pekmez karışımı, kalsiyum açısından da oldukça zengindir. Pekmez şeker içerdiği için, özelikle çürük aktivitesinin yüksek olduğu çocuklarda çürük riskini arttırabilir, çürüklerin hızlı ilerlemesine neden olabilir. Bu nedenle, sabah kahvaltısında tüketilmeli ve sonrasında dişler fırçalanmalıdır.