Citroen C3 Ekim 2023 fiyat listesinde büyük sürpriz! Bu fiyata böyle araba yok! 150.000 TL kredi desteği var

Citroen, ekonomik ve şık otomobilleriyle dikkat çekiyor. Citroen C3, şu an Citroen'un en ekonomik modeli olarak öne çıkıyor ve bu araç tercih eden müşteriler diğer modellere göre daha uygun bir fiyatla konforlu bir sürüş deneyimi yaşama fırsatı buluyorlar. Diğer otomobil firmalarının en ucuz modelleri ile kıyaslandığında Citroen C3'ün fiyatının oldukça makul olduğu yorumları yapılıyor.

Citroen C3 Fiyat Listesi

Citroen C3, müşterilerine 5 farklı donanım seçeneği sunuyor. İşte Citroen C3 fiyatları:

Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP Manuel Feel : 809.900 TL Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP Manuel Feel Bold : 839.300 TL Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP Eat6 Feel Bold : 943.800 TL Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP Eat6 Shine : 994.600 TL Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP Eat6 ELLE : 1.025.000 TL

Citroen C3, farklı donanım seçenekleriyle müşterilere çeşitli özellikler sunuyor. Bu donanım seçenekleri arasından ihtiyacınıza ve bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz.

Kredi Desteği İle Daha Uygun Fiyatlar

Citroen C3 satın almak isteyen müşterilere, 2023 model sıfır kilometre Citroen C3 alımlarında 12 ay vadeli 150.000 TL kredi desteği sunuluyor. Bu kredi desteği, aylık yüzde 1,99 faiz oranı ile sunuluyor. Bankaların maliyetleri dikkate alındığında, bu kredi teklifi maliyet açısından oldukça cazip bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Citroen C3, ekonomik fiyatı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Citroen'un güvencesiyle, ekonomik bir otomobile sahip olmak isteyenler için Citroen C3, ideal bir tercih olabilir.

NOT: Citroen'un bu ekonomik ve şık modeli ile ilgili daha fazla bilgi almak ve test sürüşü yapmak için en yakın Citroen bayisine başvurabilirsiniz. Citroen C3, sürüş keyfini ve ekonomik avantajları bir araya getiriyor.