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Citroen C3 bu fiyatıyla tabuları yerle bir etti! Clio’dan daha ucuza alınıyor

Citroen C3, uygun fiyatı ve tatmin edici performansıyla otomobil pazarında önemli bir oyuncu haline geldi. Şehir içi ve uzun yolculuklarda rahatlıkla kullanılabilen bu araç, sürücülere performans ve ekonomi dengesini sunuyor.

Citroen C3 bu fiyatıyla tabuları yerle bir etti! Clio’dan daha ucuza alınıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-10-2023 14:46

Citroen C3, Türkiye otomobil pazarında uygun fiyatlı ve performanslı araçlar arayan birçok kişinin dikkatini çekiyor. Özellikle uzun bir süre boyunca Renault Clio'nun en uygun fiyatlı otomobil olma ünvanını taşıdığı pazarda, Citroen C3 şimdi uygun fiyatı ile tüm gözleri üzerine çekiyor. 809.900 TL'lik iddialı fiyat etiketiyle satışa sunulan bu araç, sunduğu donanım ve performans ile sınıfının güçlü rakipleri arasında kendine sağlam bir yer buluyor.

Citroen C3: Performans ve Ekonomi Dengesi

Citroen C3, 1.2 litrelik benzinli motoruyla 83 beygir gücü sunuyor. Bu güçlü motor, 5 ileri manuel vites ile birleşerek günlük kullanımda tatmin edici bir performans sunuyor. Özellikle şehir içi sürüşlerde hızlı bir ivmelenme ve çeviklik sağlayan bu motor, sınıfının ötesinde bir deneyim sunuyor. Performans açısından vasatı aşan Citroen C3, bu özellikleriyle fiyatına göre oldukça tatmin edici bir sürüş deneyimi sunuyor.

Fiyat Performansına Bakış

Citroen C3'ün fiyat listesi, sınıfının uygun fiyatlı otomobilleri arasında dikkat çekiyor. Sunduğu özellikler ve performansı göz önüne alındığında, bu fiyat aralığında sunulan bir otomobilin oldukça rekabetçi olduğunu söylemek mümkün. İşte Citroen C3'ün farklı versiyonlarının fiyatları:

1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel

Fiyatı: 809.900 TL

1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel Bold

Fiyatı: 839.300 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold

Fiyatı: 943.800 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine

Fiyatı: 994.600 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 ELLE

Fiyatı: 1.025.000 TL

Citroen C3, bu fiyatlarla performans ve konforun uygun maliyetle bir araya geldiği nadir araçlardan biri olarak öne çıkıyor.

Citroen C3, yol tutuş ve konfor konularında da dengeli bir deneyim sunmayı başarıyor. Konforlu süspansiyon sistemi, kötü yollarda bile sarsıntıyı minimumda tutarak yolculara keyifli bir sürüş vadederken, direksiyon hakimiyeti de sürücüleri memnun ediyor. Şehir içi manevralar için ideal olan C3, aynı zamanda uzun yolculuklarda da konforlu bir deneyim sunuyor.

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