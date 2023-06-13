Çin'in en büyük araba üreticisi herkesi otomobil sahibi yapacak! Alsvin modeliyle Türkiye'de 297.000 TL'ye satılacak

Alsvin modeliyle Türkiye'de 297.000 TL'ye satılacak! Çin'in en büyük araba üreticisi herkesi otomobil sahibi yapacak- Türkiye otomobil sektörü, son zamanlarda yerli ve yabancı üreticiler için büyük bir ilgi odağı haline gelmiştir. Türkiye'de sıfır otomobillerin marka veya model fark etmeksizin hızla tükenmesi, bu durumun temel nedenlerinden biridir. Bu nedenle, Çinli otomobil devi Changan ve Saic gibi büyük şirketler de Türkiye pazarında fırsatları değerlendirmeye karar vermiştir. Saic'in ardından Changan da Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Changan'ın Türkiye'deki satışa sunacağı ilk model ise Alsvin olacak. Alsvin, genel olarak Changan'ın en popüler modeli olarak bilinmektedir. Bunun en önemli nedeni ise fiyatının oldukça uygun olmasıdır. Asya pazarında, Alsvin standartlarında bu kadar ekonomik bir otomobil bulunmamaktadır. Türkiye'de de aynı durum söz konusudur.

Alsvin modeli, donanım açısından Fiat Egea'yı andırmaktadır. Yani, bugün standart bir Egea modelinde bulunan tüm özellikler, Alsvin'de de mevcuttur. Alsvin'in Egea'ya göre en önemli avantajı ise fiyatıdır.

Şu anda Fiat Egea, Türkiye'de yaklaşık olarak 450.000 TL gibi bir fiyat aralığında satılmaktadır. Ancak bu fiyatlarla sıfır bir Egea bulmak oldukça zor hale gelmiştir. Alsvin ise vergiler dahil Türkiye'de yaklaşık olarak 297.000 TL gibi bir fiyatla satışa sunulacak. En azından son haberlere göre durum böyledir.

Alsvin'in şu anda en çok satıldığı pazar ise Pakistan'dır. Otomobilin Pakistan fiyatı, Türk Lirası bazında yaklaşık olarak 240.000 TL'ye denk gelmektedir. Bu meblağdan Pakistan'daki vergiler çıkarıldığında ve Türkiye'deki vergiler eklenerek hesaplama yapıldığında, karşımıza 297.000 TL'lik bir etiket fiyatı çıkıyor.

Changan'ın Türkiye operasyonu için büyük ölçüde hazırlıklarını tamamladığı ve herhangi bir aksilik olmadığı takdirde önümüzdeki Kasım ayında ülkemizde satışlara başlayacağı söylenir. Changan, Türkiye pazarına sadece Alsvin modeliyle giriş yapacak, ardından hafif ticari araçlarla da pazarda yerini sağlamlaştırmayı planlıyor.