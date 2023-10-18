Çin efsanesi DFSK otomobil Türkiye'ye geldi: Fengon 5, Fengon 500, C31, C32, EC31, EC35 fiyat listesi mest etti!

Son yıllarda dünya genelinde Çin menşeli otomobil markaları büyük bir yükseliş yaşamaktadır. Bu markaların ürünleri, artık ülkemizde de sık sık karşımıza çıkmaktadır. Chery ve BYD gibi markaların ardından şimdi de DFSK adlı Çin otomotiv devi, Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. DFSK'nın ülkemizde satışa sunacağı 6 farklı modelle ilgili fiyatlar ve özellikler netleşti. Bu yazıda, DFSK'nın Türkiye'deki varlığına ve sunacağı modellere dair detayları bulacaksınız.

DFSK: Çin Otomotiv Devi Türkiye'de

Çin menşeli otomobil üreticileri, son yıllarda dünya genelinde büyük bir atılım yapmaktadır. DFSK (Dongfeng Sokon), bu markaların önde gelenlerinden biri olarak Türkiye pazarına giriş yapma kararı almıştır. Daha önce Türkiye'de satışı bulunan ancak sonrasında geri çekilen DFSK, şimdi tekrar ülkemizdeki otomobil severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

6 Farklı Modelle Türkiye'de

DFSK'nın Türkiye'de sunacağı modeller, geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Şirket, Türkiye pazarında 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari araç ve 2 elektrikli ticari otomobil modeli ile yer alacak. Ayrıca, 2024 yılında hafif hibrit SUV ve sedan ile şarj edilebilir SUV modellerini de ülkemize getirmeyi planlıyor.

DFSK Model ve Özellikleri

DFSK'nın Türkiye pazarında sunacağı modellerin bazıları şu şekildedir:

Fengon 5

Fengon 5, 148 beygir gücünde bir motora sahiptir ve 220 Nm tork üretebilir. Bu SUV modeli, 1.5 litrelik motora sahiptir ve etkileyici bir performans sunar.

Fengon 500

Fengon 500, yine 1.5 litrelik bir motora sahiptir ancak 114 beygir gücünde çalışır. 147 Nm tork üretme kapasitesine sahiptir.

C31

C31, 1.5 litrelik benzinli motoruyla dikkat çeker ve manuel şanzımana sahiptir. Bu ticari araç, 675.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacak.

C32

C32, C31 modeline benzer bir yapıya sahiptir. Yine 1.5 litrelik benzinli motora sahiptir ve manuel şanzımanla gelir. Fiyatı ise 720.000 TL'den başlamaktadır.

EC31

Elektrikli otomobil tutkunları için iyi bir seçenek olan EC31, 1.140.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacak. Bu elektrikli ticari otomobil, çevre dostu bir alternatif sunar.

EC35

EC35, bir diğer elektrikli modeldir ve 1.150.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacaktır. Elektrikli otomobil teknolojisi ile tanışmak isteyenler için cazip bir seçenektir.

DFSK ile Yeni Bir Otomobil Deneyimi

DFSK'nın Türkiye'de sunacağı geniş model yelpazesi, farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Hem benzinli hem de elektrikli seçenekler sunan DFSK, Türkiye'de otomobil pazarına yeni bir soluk getirecek. Ayrıca, 2024 yılında sunmayı planladığı hafif hibrit ve şarj edilebilir SUV ve sedan modelleri ile de dikkat çekecek.

Otomobil Fiyatları ve Rekabet

DFSK'nın Türkiye pazarındaki girişi, otomobil fiyatlarını ve rekabeti etkileyebilir. Farklı segmentlerde sunulan bu modeller, tüketicilere geniş bir seçenek yelpazesi sunar. Ayrıca, elektrikli otomobil modelleri çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım seçeneği sunar.