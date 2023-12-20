Çiftçiye Ödeme Tarihi Verildi! Ne Kadar Destek Parası Alacağınızı Kontrol Edin!

2024 yılına az bir zaman kala, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destek ödemeleri, çiftçiler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Aralık 2023 itibarıyla bakanlık, cuma günleri gerçekleşecek olan tarımsal destek ödemelerini, yurt genelindeki üreticilere ulaştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 11 farklı kategoride gerçekleştirilen destek ödemelerinin ardından, bakanlık bu hafta da yeni tarımsal destek ödemeleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, TC kimlik numarasının son hanesi 0-2 olan üreticilere bu hafta süt desteği ödemesi yapılacak. Bu ödemeler 22 Aralık saat 18'den sonra hesaplara yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilerleyen haftalarda da yeni tarımsal destek ödemelerini çiftçilere ulaştırması bekleniyor.

Çiftçi Aralık Ayı Hibe Destek Ödeme Tablosu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın haftalarda yapılan tarımsal destek ödemeleri ve miktarları şu şekildedir: