Çiftçiye Ödeme Tarihi Verildi! Ne Kadar Destek Parası Alacağınızı Kontrol Edin!

2024 yılına az bir zaman kala, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destek ödemeleri, çiftçiler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Aralık 2023 itibarıyla bakanlık, cuma günleri gerçekleşecek olan tarımsal destek ödemelerini, yurt genelindeki üreticilere ulaştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 11 farklı kategoride gerçekleştirilen destek ödemelerinin ardından, bakanlık bu hafta da yeni tarımsal destek ödemeleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, TC kimlik numarasının son hanesi 0-2 olan üreticilere bu hafta süt desteği ödemesi yapılacak. Bu ödemeler 22 Aralık saat 18'den sonra hesaplara yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilerleyen haftalarda da yeni tarımsal destek ödemelerini çiftçilere ulaştırması bekleniyor.
Çiftçi Aralık Ayı Hibe Destek Ödeme Tablosu
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın haftalarda yapılan tarımsal destek ödemeleri ve miktarları şu şekildedir:
- Süt desteği kapsamında 1 milyar 27 milyon 376 bin TL,
- Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedeli desteği olarak 349 milyon 942 bin 730 TL,
- Hastalıktan Ari İşletme desteği için 349 milyon 209 bin TL,
- Hayvan Gen Kaynakları desteği olarak 170 milyon 237 bin 640 TL,
- Kırsal Kalkınma Yatırım desteği miktarı 43 milyon 439 bin 336 TL,
- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık desteği için 30 milyon 96 bin TL,
- İpekböceği desteği kapsamında 29 milyon 769 bin 50 TL,
- Tiftik Üretimi desteği olarak 24 milyon 620 bin 244 TL,
- Küpe Uygulama desteği miktarı 3 milyon 782 bin TL,
- Düve Alım desteği için 2 milyon 592 bin TL,
- Atık desteği kapsamında 1 milyon 227 bin TL.