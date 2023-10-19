Çiftçilik için doktorluktan vaz geçti! Servet kazanıyor

Karabük ilinin Safranbolu ilçesinde yetişen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan safran bitkisi, kilosu 250 bin lirayı bulan fiyatıyla dikkat çekiyor. Ancak bu yıl, safran çiçeklerinin açma süreci, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenilenden 20 gün sonra başladı.

Safran bitkisi, tarih boyunca farklı medeniyetlerin ilgisini çekmiş, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılmış ve Osmanlı döneminde de önemini korumuştur. Dünyanın en pahalı baharatı olarak kabul edilen safran, ağustos ayında ekimi gerçekleştirilirken, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanır. Ancak kurak hava koşulları nedeniyle safran bu yıl geç çiçek açtı ve hasat süreci de geçen yıllara göre kısa sürecek.

Safranın tıbbi ve aromatik özellikleri yüzyıllardır insanlar tarafından kullanılmaktadır. Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt sorunları, bağışıklık sistemi desteklenmesi ve hormon dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğuna inanılır. Ayrıca safran, mutluluk hormonu olan serotonin salgılanmasını teşvik ettiği için dünyada mutluluk iksiri olarak da bilinir. Safranın özel bir özelliği de ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilmesidir.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, iklim değişikliğinin safranın çiçeklenme zamanlamasını etkilediğini belirtti. Bu yıl çiçeklenmenin Kasım'ın 15'ine kadar süreceğini söyleyen Ergüder, Safran Festivali'nin bölgeye büyük katkı sağladığını vurguladı. Safran işareti almasının ardından şehirdeki doluluğun yüzde 100'e kadar çıktığını ifade eden Ergüder, festivalin başlangıcındaki hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

Karabük'ün ünlü safranı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgiyle bekleniyor. Bu eşsiz baharat, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada tanınmış ve değerli bir ürün olarak kabul edilmeye devam ediyor.

Safranbolu ilçesinin en büyük safran üreticilerinden İsmail Yılmaz, yeni ürün sezonunun başlamasıyla birlikte çiçeklenmenin artacağını öngörüyor. Yılmaz, önümüzdeki günlerde safran tarlalarının yüzlerce, hatta binlerce çiçekle renkleneceğini belirtti. Safranın yoğun talep görmesi nedeniyle fiyatların yükselmesini bekleyen Yılmaz, gram fiyatının 250 lira seviyelerine ulaşabileceğini ifade etti.

İsmail Yılmaz, safran hasadının bu yıl geçmiş yıllara göre 10-15 gün daha erken yapılacağını açıkladı. Yıllardır büyük bir alanda safran üretimi yapan Yılmaz, üretim yaptığı Yukarı Çiftlik köyünün artık bir turistik destinasyon haline geldiğini dile getirdi. Yurt içinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli yerlerinden gelen misafirlerin de safran tarlasını ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

Antalya'da doktorluk mesleğini bırakarak Safranbolu'ya yerleşen Nail Eren ise 3 dönümlük bir arazide safran yetiştirmeye başladı. Eren, arkadaşlarıyla birlikte başladıkları bu girişimin başlangıç olarak küçük bir arazide gerçekleştiğini belirtti. Ancak amaçlarının safran üretimini çoğaltarak daha büyük arazilerde yapmak olduğunu dile getiren Eren, safranın değerini ve talebini göz önünde bulundurarak gelecekte büyümeyi hedeflediklerini söyledi.