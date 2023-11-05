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CHP Yeni Genel Başkanı Özgür Özel aslen nerelidir? Özgür Özel kaç yaşında?

CHP Yeni Genel Başkanı Özgür Özel aslen nerelidir? sorusu merak ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) siyasetinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin genel başkanlık koltuğu için resmi adaylığını duyurmuştu. Peki Özgür Özel kaç yaşında?

CHP Yeni Genel Başkanı Özgür Özel aslen nerelidir? Özgür Özel kaç yaşında?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 00:59

Parti içerisinde uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev alan ve siyasetin çeşitli alanlarında tecrübe edinmiş olan Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık yarışına dahil olduğunu ilan etti. Bu gelişme, parti içindeki demokratik yarışı ve siyasi çekişmeyi yeni bir boyuta taşırken, Özgür Özel'in siyasi kariyeri ve kişisel hayatı da kamuoyunun gündemine oturdu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin deneyimli ismi Özgür Özel, genel başkanlık için aday olduğunu resmi bir basın toplantısı ile ilan etti. Partinin merkezinde yapılan ve medyanın geniş ilgi gösterdiği toplantıda, Özel kapsamlı bir konuşma yaparak vizyonunu, hedeflerini ve partisi için vaatlerini dile getirdi. Siyasi kariyeri boyunca sosyal demokrasi ilkelerini savunan ve halkın sesi olmaya çalışan Özel, adaylık kararını alırken, genel başkan olarak partiyi daha ileriye taşıma hedefini öne sürdü.

CHP Yeni Genel Başkanı Özgür Özel Aslen Nerelidir?

Parti içinde önemli görevler üstlenen ve halk nezdinde tanınmış bir isim haline gelen Özgür Özel, 1974 yılında Manisa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatına eczacı olarak başlayan Özel, siyasete olan ilgisini ve halka hizmet etme arzusunu siyasi alana taşıdı. Eczacılık mesleğinin yanı sıra Manisa Eczacı Odası'nda genel sekreterlik ve başkanlık yaparak yöneticilik vasıflarını pekiştirdi. Aynı zamanda, Türk Eczacıları Birliği'nde saymanlık ve genel sekreterlik gibi önemli görevler üstlenerek mesleki birikimini ve toplumsal sorumluluğunu artırdı.

CHP saflarında siyasete atılan Özel, 24., 25., 26., 27. ve 28. dönemlerde Manisa milletvekili olarak parlamentoda yer aldı. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu başta olmak üzere birçok komisyonda görev yaptı ve Soma Maden Araştırma Komisyonu'nda alınması gereken önlemler ve işçi hakları konusundaki çalışmalarıyla tanındı. Parti içinde cezaevleri ve üniversitelerin sorunlarını inceleyen komisyonlarda aktif rol alarak, toplumsal konularda duyarlı bir politikacı olarak öne çıktı.

Evli ve bir çocuk babası olan Özel, aynı zamanda iyi düzeyde Almanca ve İngilizce biliyor. Uluslararası alanda da tanınan bir isim olan Özel, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ve Avrupa Eczacılık Forumu gibi kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etti.

Özgür Özel'in adaylığı, CHP'nin geleceğine dair yeni senaryoların yazılmasına vesile olurken, partinin nasıl bir rotada ilerleyeceği konusunda da belirleyici olacak. Adaylık kararıyla birlikte Özel, hem partisi içindeki üyelerden hem de kamuoyundan önemli destek ve ilgi gördü. Özellikle genç ve dinamik yapısıyla tanınan Özel'in liderlik etmeye hazırlandığı CHP'de, siyasi çizgisini ve genel politikalarını nasıl şekillendireceği ise merakla beklenen konular arasında yer alıyor.

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