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Chery Tiggo8 Pro fiyatlarına indirim üstüne indirim geldi: Clio parasına D-SUV müjdesi

Chery Tiggo8 Pro fiyatları adeta çöktü! Egea bütçesiyle büyük bir SUV deneyimi! Pazarın yükselen oyuncusu Chery, 7 kişilik SUV arayışındaki otomobil severlere Tiggo8 Pro'yu tanıtıyor. Bu aracı daha yakından inceleyelim!

Chery Tiggo8 Pro fiyatlarına indirim üstüne indirim geldi: Clio parasına D-SUV müjdesi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 10:20

Sıfır otomobil pazarında Çin rüzgarı esiyor. Özellikle son dönemlerde birçok Çinli otomotiv markasının ülkemizde faaliyet göstermeye başladığını görüyoruz. Bu markalardan biri de Chery. Geçmişte Türkiye'de var olan Chery, şu an daha iddialı ve etkileyici bir portföy ile karşımızda. Firmanın amiral gemisi sayılabilecek Tiggo8 Pro, geniş bir aileye hitap eden, uygun fiyatlı bir SUV olarak dikkat çekiyor.

Chery Tiggo8 Pro Fiyatları: Çin Mucizesi!

Tiggo8 Pro, 5 koltuklu kullanımlar için 1.179 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunuyor. Bu kapasite, Türkiye pazarında satılan birçok otomobilden daha fazla yük taşıma olanağı tanıyor. Geniş aileler için ideal bir seçenek olan Chery Tiggo8 Pro, arka koltuklar kapatıldığında muazzam 2.101 litrelik bir bagaj alanına sahip.

Ancak Tiggo8 Pro'nun sadece bagaj hacmiyle sınırlı kalmıyor. 7 kişilik oturma kapasitesi sunan bu SUV'de, en arka koltukta yolculuk edenler de ferah bir iç mekan deneyimi yaşayabiliyor.

Chery, bu aracında, arka koltukta oturanlara geniş bir kelebek camıyla harika bir dış görüş imkanı sunuyor. Peki, bu harika özelliklere sahip Chery Tiggo8 Pro'nun güncel fiyatları ne kadar? İşte detaylar:

  • Luxury Model: Fiyatı 1.490.000 TL
  • Excellent Model: Fiyatı 1.640.000 TL

Chery Tiggo8 Pro, geniş iç mekanı, ferah yaşam alanı ve uygun fiyatıyla otomobil severlerin beğenisini kazanmayı sürdürüyor. Siz de bu cazip fiyat avantajından yararlanmak isterseniz, Chery yetkili satıcılarına başvurabilirsiniz.

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