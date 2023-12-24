Chery Tiggo 8 Modelinde 200 Bin TL İndirim Yapılacak!

Chery Atsanlar'ın Konya'daki araç satış merkezinden müjdeli bir haber geldi. Araç tutkunlarını sevindirecek olan bu kampanya, büyük indirimler ve cazip teklifler içeriyor. Chery araçlarına özel olarak 190.000 TL'ye varan indirimlerle araç sahibi olma fırsatı sunuluyor. Bu kampanya, özellikle Konya bölgesindeki araç almayı düşünenleri heyecanlandırıyor. Chery Atsanlar Otomotiv Şirketi'nin Pazarlama Müdürü İbrahim Topçu, araçların öne çıkan özelliklerini detaylı bir şekilde açıkladı. Topçu'ya göre, Chery araçları, 360 derece dönebilen kamera sistemi, radar sistemi, şerit takip sistemi ve kablosuz telefon şarj ünitesi gibi modern teknolojilerle donatılmış durumda. Türkiye'de birçok araçta bulunmayan kablosuz telefon şarj ünitesinin Chery araçlarda standart bir özellik olduğunu vurgulayan Topçu, ayrıca koltuk ısıtma sisteminin de bulunduğunu belirtti.

Chery Tiggo 8 Modellerinde İndirim Var

Kampanya kapsamında, Chery'nin TİGGO 8 modeli gibi çeşitli araç modellerinde yaklaşık 200.000 TL'lik indirimler uygulanıyor. Örneğin, 1 milyon 640 bin TL'den satışa sunulan TİGGO 8 modelinin fiyatı, kampanya dahilinde 1 milyon 450 bin TL'ye kadar düşüyor. Bu kampanya yılbaşına kadar sürecek ve Aralık ayında Chery tarafından sponsorluğu yapılan bir çekiliş kampanyası da düzenlenecek. Çekilişte Çin seyahati ve iPhone 15 kazanma şansı bulunuyor. Çekilişle ilgili detaylar Chery'nin resmi web sitesi cherytr.com üzerinden erişilebilir. Topçu, Chery markasının Türkiye'deki güvenilirliğini artırdığını ve vatandaşların bu markaya karşı ön yargılarını kırmaları gerektiğini vurguladı. 2002 yılında Türkiye pazarına giren Chery, zamanla servis ve yedek parça konularında güven sağlamayı başardı. Topçu, Volvo gibi Çin'de üretilen ancak dünya çapında tercih edilen bir markaya atıfta bulunarak, Chery otomobillerine karşı tutumların değişmesi gerektiğini belirtti. Chery'nin Türkiye'deki 33 bayisinin markanın güçlü bir şekilde yer aldığını ve parça veya araç tedarikinde herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade etti. Bu kampanya ve gelişmeler, Chery'nin Türkiye otomotiv pazarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik adımlar olarak dikkat çekiyor.