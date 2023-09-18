Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi ile dikkat çekiyor

Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi Eylül 2023! SUV'ların rekabetçi dünyasında Chery Tiggo 7 Pro, stil, performans ve uygun fiyat arayanlar için en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Chery Tiggo 7 Pro fiyatı ne kadar? Şık tasarımı ve etkileyici özellikleriyle bu araç, otomobil meraklıları arasında popülerlik kazanmıştır. Chery Tiggo 7 Pro'nun farklı varyantlarını ve Türkiye'deki fiyatlarını inceleyeceğiz.

Tiggo 7 Pro Comfort 1.195.100 TL

Baz modelle başlayan Tiggo 7 Pro Comfort, 1.195.100 TL'lik fiyatıyla cazip bir paket sunuyor. Bu model, konfor ve rahatlığa öncelik veren bir dizi özellikle donatılmıştır. Geniş iç mekandan gelişmiş bilgi-eğlence sistemine kadar Comfort versiyonu keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Tiggo 7 Pro Luxury 1.315.000 TL

Lüks bir dokunuş isteyenler için Tiggo 7 Pro Luxury versiyonu mükemmel bir seçenektir. Fiyatı 1.315.000 TL olan bu versiyon, sürüş deneyimini yükselten ek premium özellikler sunuyor. Rafine iç mekanı, üstün teknolojisi ve geliştirilmiş güvenlik özellikleriyle Luxury versiyonu, daha yüksek bir sofistike düzey arayanlara hitap ediyor.

Tiggo 7 Pro Excellent 1.395.000 TL

Serinin en üstünde 1.395.000 TL fiyat etiketiyle gelen Tiggo 7 Pro Excellent yer alıyor. Bu varyant, Comfort ve Luxury modellerinin tüm özelliklerini kapsarken, onu gerçekten olağanüstü kılan özel unsurlar da ekliyor. Birinci sınıf deri döşemesinden gelişmiş sürücü destek sistemlerine kadar, Excellent modeli üstün bir sürüş deneyimi sunmak için taş üstünde taş bırakmıyor.