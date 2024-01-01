Cezaevini Psikolojisi Kaldırmadı: Dilan Polat Yargılanmasına Ev Hapsinde Devam Edilecek mi?

Ünlü fenomen ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından ruh ve sinir sağlığıyla ilgili endişelerin arttığı bir dönemden geçiyor. Polat'ın, cezaevinde bulunduğu süre içinde yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle Bakırköy'deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Hastaneye Götürüldü

Dilan Polat'ın cezaevinde kullanmakta olduğu antidepresan ilaçlarının tükendiği ve bu nedenle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Polat'ın tekrar cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Dilan Polat Ev Hapsine mi Gidiyor?

Dilan Polat'ın ev hapsine gideceği yönündeki haberler henüz gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili yargı makamlarının karar vermesi beklenmektedir.

Psikolojik Sorunlar Yaşadığı Belirtiliyor

Dilan Polat'ın avukatları, müvekkillerinin psikolojik olarak iyi olmadığını daha önce belirtmişlerdi. Polat'ın cezaevinde bulunduğu süreçte ailesine yazdığı mektuplarda, ailesini özlediğini, cezaevinde sıkıldığını ve psikolojik sorunlar yaşadığını dile getirdiği biliniyor. Dilan Polat'ın durumu, hem avukatları hem de ailesi tarafından yakından takip ediliyor. Tutukluluk süresince yaşadığı psikolojik sıkıntılar ve sağlık sorunları, Polat'ın hayatındaki zorlu dönemleri yansıtıyor. Dilan Polat'ın sağlık durumu ve geleceği hakkında gelişmeler, kamuoyu tarafından da dikkatle izlenmeye devam ediyor. Bu süreç, ünlü fenomenin hem profesyonel hem de kişisel yaşamında önemli bir döneme işaret ediyor ve onun psikolojik sağlığına ilişkin endişeleri gündeme getiriyor.