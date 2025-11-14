Ceyda Ateş'ten Üzücü Haber: "Ameliyat Olmak İstemiyorum"

Oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medyadan kolundaki yırtık nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını paylaştı. Ateş, "Ağrısı çekilmez halde, ameliyat olmak istemiyorum" diyerek takipçilerinden yardım istedi.

Ceyda Ateş'ten Üzücü Haber:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2025 12:10

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Ateş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Oyuncu, "Ağrısı çekilmez halde" sözleriyle takipçileriyle dertleşti.

ABD'de Yaşıyor, Uzun Süredir Ekranda Yok

Adını Feriha Koydum dizisindeki karakteriyle tanınan Ceyda Ateş, iş insanı Buğra Toplusoy ile 2018'de evlenmişti. Çiftin, 2000'de kızları Talia dünyaya gelmişti. ABD'de hayatına devam eden 37 yaşındaki Ateş, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Ameliyat Olmak İstemiyor

Kolunda yırtık olduğunu söyleyen Ceyda Ateş, rahatsızlığının ilerlediğini belirtti. Ateş, "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde" ifadelerini kullandı. Tedavi olmasına rağmen sonuç alamadığını söyleyen oyuncu, ameliyat olmak istemediğini dile getirdi. Ateş, "Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum. Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?" diye sordu.

