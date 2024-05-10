Cep Telefonunuz Üzerinden SMS Atarak Artık 50.000 TL Alabileceksiniz! Son Dakika QNB Finansbank Duyurdu! 

Cep Telefonunuz Üzerinden SMS Atarak Artık 50.000 TL Alabileceksiniz! Son Dakika QNB Finansbank Duyurdu! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-05-2024 14:02

Türkiye’de SMS kredi servisi ile en çok kredi başvurusu alan QNB Finansbank, gelir belgesiz olarak verdiği kredi limitlerini değiştirdi. Daha önce 20 bin TL’ye kadar onay veren bu banka, başvuru yapan kişilere 20.000 TL üzerinden de kredi onayı verecek. SMS kredi servisi ile 5 dakika olmadan hemen sonuç öğrenilecek ve kredi kullanımı olacaktır.

QNB FİNANSBANK SMS KREDİ SERVİSİ İLE BAŞVURU YAPMAK ÇOK KOLAY!  

QNB Finansbank kredi başvurusu yapacak olan kişilere, Hemen aynı gün içinde kredi sonucunu verecektir.  

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak kredi almak için, 11 haneli TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz ve bu şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu şekilde yapılacak olan başvurularda banka hızlı bir şekilde, MESAJ atılan cep telefonuna sizin kredi sonucunuzu bildirecektir.  

Onaylanan tutar 50 bin TL’ye kadar olursa, gelir belgesi istenmeden ve ilk taksit ödemesini 3 ay erteleme yaparak toplamda 36 ay vadeli kullanabileceksiniz.  

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