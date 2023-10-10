Cep telefonuna indiren vatandaşlara 5000 TL ve 12.000 TL arası ödeme var

Akbank, ING Bank, İş Bankası ve özel bankalar, ekim ayı itibariyle yeni promosyon ödeme tutarlarını duyurdu. Kamu bankaları ise mevcut ödeme tutarlarını değiştirmemekte kararlı.

Kamu Bankalarında Değişiklik Yok

SGK ile imzalanan anlaşma gereği emekli maaşı ödemeleri artık kamu bankaları üzerinden yapılacak. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, maaşlarını bu bankalara taşıyan ve 3 yıl boyunca bu bankalarda kalma taahhüdü veren emeklilere promosyon ödemesi yapacaklarını açıkladılar.

Kamu bankalarının promosyon ödeme tutarları şu şekildedir:

3.499 TL'ye kadar maaş alanlara 3.000 TL

3.500 TL ile 7.499 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL

7.500 TL ile 9.999 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL

Özel Bankalar

Özel bankalar da emekli müşterilere promosyon ödemesi yapacaklarını duyurdular. 31 Ekim 2023 tarihine kadar maaşlarını özel bankalardan birine taşıyan emeklilere, 3 yıl boyunca hesaplarını taşıdıkları bankada kalma taahhüdü verilerek ödeme yapılacak. SGK hak sahiplerinin dikkatini çekmeyi başaran özel bankalar, ekim ayı için farklı promosyon rakamları açıkladılar.

Özel bankaların promosyon ödeme tutarları şu şekildedir:

3.499 TL'ye kadar maaş alanlara 3.000 TL

3.500 TL ile 7.499 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL

7.500 TL ile 9.999 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL

Emekli müşteriler, bu promosyon ödemeleri sayesinde ekonomik olarak rahatlayacaklar ve bankalar arasındaki rekabetten faydalanabilecekler. Ancak emeklilerin promosyon ödemelerini alabilmek için belirtilen süre içinde taahhütlerini yerine getirmeleri önemlidir. Bu ödemeler, emeklilerin maddi planlamalarına olumlu katkı sağlayacak ve yaşam standartlarını yükseltecektir.