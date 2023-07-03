Cep telefonu olanlara görülmemiş müjde! Hem sınırsız hem de artık tamamen bedava oldu!

Hem sınırsız hem de artık tamamen bedava oldu! Cep telefonu olanlara görülmemiş müjde- Türkiye'nin en çok emekli maaşı müşterisine sahip bankalarından biri olan Ziraat Bankası, yeni kampanyasını duyurdu. Emeklilere özel olarak hazırlanan kampanyada, maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere Türk Telekom tarafından sunulan özel bir tarife sunulmaktadır. Emekliler, bu tarife ile Türk Telekom'dan yurtiçi her yöne 750 dakika, her yöne 750 SMS ve 5 GB cepten internete 12 ay boyunca sadece 90 TL'ye sahip olabilecekler.

Bu kampanya kapsamında faydalanacak olan emekliler, Türk Telekom mobil hatlarıyla sınırsız konuşma hakkı elde edecekler ve ayrıca aşım ücreti ödemeyecekler. Yani, emekliler bu hizmeti ücretsiz olarak Türk Telekom'dan alacaklar.

Kampanyaya katılmak isteyen emeklilerin, Ziraat Bankası'ndan maaş alan ve Ziraat Emekli Fırsat 5GB tarifesinden faydalanan müşteriler olmaları gerekmektedir. Bu müşteriler, ZIRAAT boşluk T.C. Kimlik Numarası'nı yazarak 5555'e SMS göndermeleri veya Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayarak kampanyaya katılım sağlamaları gerekmektedir.

Ziraat Emekli Fırsat 5GB tarifesi kapsamında emeklilere yurtiçi her yöne 750 dakika, her yöne 750 SMS, 5GB cepten internet ve Türk Telekom mobil hatlarıyla sınırsız konuşma hakkı sunulmaktadır. Tarifenin taahhütsüz aylık ücreti, yeni hat tesisi, numara taşıma ve faturasız tarifelerden geçiş yoluyla gelen müşteriler için KDV ve ÖİV dahil 160 TL, Türk Telekom faturalı tarifelerden geçiş yapan müşteriler için ise KDV ve ÖİV dahil 175 TL'dir.

Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan ve kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin, Ziraat Emekli tarifesine katılmaya ve 12 fatura dönemi boyunca bu tarifede kalmayı taahhüt etmeleri gerekmektedir. Emekliler, başvurularını Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirebilirler. Böylece, cep telefonu sahibi emekliler, Türk Telekom hattı olan kişilerle sınırsız görüşme imkanı elde ederken, satın aldıkları tarifede yer alan dakika, SMS ve internet kotasını aştıklarında aşım ücreti ödemek zorunda kalmayacaklardır.