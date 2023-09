Cem Yılmaz'ın "Do Not Disturb" filminin galası yapıldı

29 Eylül Cuma günü Netflix platformunda yayınlanacak olan "Do Not Disturb" filmi, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın "Kara Komikler" serisindeki Ayzek karakterinin hikayesini merkezine alıyor. Filmin galası ise dün akşam Feriye'de düzenlendi.

Cem Yılmaz'ın yanı sıra Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu, Özge Özberk, Bülent Şakrak, Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Seda Akman, Can Yılmaz ve Selen Şenay gibi önemli oyuncuların rol aldığı "Do Not Disturb" filminin galasına, Çağlar Çorumlu, Bige Önal, Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimler de katıldı.

Gece, Yol Project'in sahnesiyle renklendi ve film öncesi heyecanı tüm katılımcıları sardı.