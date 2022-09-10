Cem Yılmaz'dan teşekkür: "Çok yaşa Tarkan"

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül (dün) tarihinde, Kordonboyu’nda Tarkan muhteşem bir konser verdi.



TARKAN: BU KONSERİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM

Megastar, dün verdiği konserin ardından sosyal medya hesaplarından konuyla alakalı paylaşımda bulundu. Tarkan, yayınladığı gönderide, "Güzel İzmir, canım İzmir... Dün gecce ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip, tarihe geçmişiz. Vay be! Çok teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarım. Enerjiniz, coşkunuz müthişti... Hiç unutmayacağım bu konseri... Sizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

CEM YILMAZ'DAN TEŞEKKÜR: ÇOK YAŞA TARKAN!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da Tarkan'a teşekkür etti. Yılmaz, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Çok yaşa Tarkan. Dün sahnedeki tüm arkadaşlarıma, emeği geçen herkese ve tabii ki coşkuyla konseri izleyen tüm seyirlerimize selam olsun. Yalnızca güzel şeyler güzeldir. Gerisi boş..." şeklinde konuştu.