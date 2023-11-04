Celal Şengör’den felaket uyarısı: İstanbul'da büyük deprem tarihi herkesi ters köşe yaptı

Bu bağlamda, ünlü jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ün depremlerle ilgili uyarıları ve yaptığı açıklamalar, hem hükümet otoriteleri hem de halk için önem taşıyan konular arasında yer alıyor. Prof. Dr. Celal Şengör'ün son dönemdeki açıklamaları, Türkiye'nin deprem gerçeğini ve alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme getiriyor.

Maraş Depremi ve Fay Hareketleri

6 Şubat 2023 tarihinde Maraş'ta yaşanan depremler, bölgedeki fay hatlarının aktif olduğunu ve bu tür hareketlerin olası büyük depremlerin habercisi olabileceğini gözler önüne seriyor. Prof. Dr. Şengör, deprem sonrasında bölgedeki yapılan haritalandırmaların ve yapılaşma koşullarının gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yapılaşma süreçlerinde jeolojik faktörlerin dikkate alınmasının ve depreme dayanıklı yapılar inşa edilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.

Ege Bölgesi ve Fay Aktivitesi

Ege Bölgesi'nin, Türkiye'nin sismik aktivite açısından en faal bölgelerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Şengör, buradaki fay hatlarının 9 büyüklüğüne varan depremler üretebileceğini ifade ediyor. Bu bilgi, Ege Bölgesi'nde yaşayan insanlar ve bu bölgede inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar için büyük önem taşıyor. Fay hatlarına yakın bölgelerdeki yapılaşmada jeolojik etüdlerin ve deprem analizlerinin büyük bir özenle yapılması gerektiğini belirtiyor.

İstanbul'un Deprem Riski

Prof. Dr. Celal Şengör, milyonlarca insanın yaşadığı mega kent İstanbul'un de deprem riski altında olduğunu, Kuzey Anadolu Fayı'nın olası bir hareketlenmesiyle şehrin büyük tehlike altına girebileceğini belirtiyor. 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretebilecek olan bu fay hattı için İstanbul'da ciddi önlemlerin ve hazırlıkların yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Deprem Araştırmaları ve Yetersizlik

Türkiye'nin deprem kuşağında yer almasına rağmen, yapılan araştırmaların ve alınan önlemlerin yeterli olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Şengör, araştırmalara daha fazla kaynak ayrılması ve etkin önlemler alınması gerektiğinin altını çiziyor. Deprem öncesi hazırlık süreçlerinin iyileştirilmesi ve deprem anında müdahale kapasitelerinin artırılması için çağrıda bulunuyor.

İstanbul Jeoloji Haritası ve Önlemler

İstanbul için hazırlanan jeoloji haritalarının ve alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ifade eden Şengör, olası bir depremde yangın gibi ikincil felaketlere karşı da hazırlıklı olunması gerektiğine işaret ediyor. Şehir planlaması ve afet yönetimi açısından, jeolojik risklerin dikkate alınarak hareket edilmesinin zorunluluğu vurgulanıyor.

Prof. Dr. Celal Şengör'ün depremlerle ilgili yaptığı bu açıklamalar, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi ve gerekli önlemleri alması açısından büyük bir öneme sahiptir. Deprem bilincinin artırılması, yapılan araştırmaların desteklenmesi ve alınacak önlemlerin hızlandırılması, ülkenin geleceği için hayati önem taşımaktadır.