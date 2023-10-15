Cebinde 200.000 TL'si olana TOKİ'den konut müjdesi: İl il listesi, başvuru tarihi ve kuralar kesinleşti!

Bu yeni projede TOKİ, 43 farklı ilde konut satışlarını gerçekleştirecek. Kura tarihleri ve başvuru süreçleri de netleşti. 1+1, 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri sunan TOKİ, bu projede dikkat çekiyor. İşte TOKİ'nin bu özel kampanyası hakkında merak edilen her şey.

TOKİ Onlarca İlde Konut Seferberliği Başlattı

TOKİ, Türkiye'nin dört bir yanında orta ve dar gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapma hedefiyle yola çıktı. Bu çerçevede, TOKİ'nin konut seferberliği, 43 ilde de yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konut krizini çözmek amacıyla verdiği talimatların bir sonucu olarak hayata geçirildi.

TOKİ Hangi Şartlarda Satacak? TOKİ Konut Satın Alma Şartları Neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda başlatılan bu konut seferberliği kapsamında toplamda 212 konut ve 143 iş yerinin satışı gerçekleşecek. Konut ve iş yeri almak isteyenler, %25 peşinat ödeyerek bu fırsattan yararlanabilecekler. Ayrıca, konut ve iş yerlerinin ödeme koşulları da oldukça esnek. 48 ay vade imkanı sunuluyor, bu da demek oluyor ki 1 milyon TL değerinde bir konutu 250 bin TL'lik bir peşinatla sahibi olabilirsiniz. Bu uzun vadeli ödeme planı, vatandaşların borçlarını hızlıca ödeme zorunluluğu olmadan, rahatça ödeme fırsatı sunuyor. Sonuç olarak, 48 aylık kısa bir süre zarfında ev sahibi olabilirsiniz.

TOKİ Konut ve İş Yeri Başvurusu Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

TOKİ'nin bu özel kampanyası kapsamında sunulan konutlar, çeşitli büyüklüklerde ve oda sayılarında mevcut. 1+1, 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri, farklı ihtiyaçları karşılamak amacıyla sunuluyor. Bu, ailelerin ve bireylerin tercihlerine uygun ev sahibi olma fırsatı sunar. Konutların fiyatları da oldukça rekabetçi. TOKİ, orta gelir grubundaki vatandaşların bütçesine uygun seçenekler sunuyor. Ayrıca, 48 ay vadeli ödeme planı, ev sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor. Bu özel kampanya, Türkiye genelindeki birçok ilde ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Hangi İllerde TOKİ İş Yeri Satışı Yapılacak?

TOKİ'nin iş yeri satışı gerçekleştireceği iller şunlardır:

Afyonkarahisar

Ankara

Balıkesir

Denizli

Elazığ

Giresun

İstanbul

Kahramanmaraş

Kars

Kastamonu

Kırşehir

Konya

Kütahya

Sakarya

Samsun

Tekirdağ

Trabzon

TOKİ Hangi İllerde Konut Satışı Yapacak?

TOKİ'nin bu kampanyası kapsamında 212 konut, aşağıdaki illerde satışa sunulacak:

Afyonkarahisar

Adana

Aksaray

Ankara

Balıkesir

Batman

Bolu

Bursa

Denizli

Diyarbakır

Elazığ

Eskişehir

Gümüşhane

Isparta

İstanbul

İzmir

Karabük

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale

Kırşehir

Kilis

Konya

Kocaeli

Kütahya

Malatya

Manisa

Mersin

Muş

Nevşehir

Niğde

Osmaniye

Samsun

Sakarya

Sivas

Siirt

Şanlıurfa

Tekirdağ

Trabzon

Uşak

Van

Yozgat

TOKİ, konut seferberliği projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında orta gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapma hedefine adanmış durumda. Bu proje, ev sahibi olma hayalini kuran binlerce aile için önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca, uzun vadeli ödeme seçenekleri ve uygun fiyatlarla, TOKİ, konut krizine karşı etkili bir çözüm sunuyor.