Çaya öyle bir zam yapıldı ki... Artık çayda içemeyeceğiz! 1 kg çay 141.54 TL'ye roket gibi fırladı

Artık çayda içemeyeceğiz! 1 kg çay 141.54 TL'ye roket gibi fırladı! Çaya öyle bir zam yapıldı ki...- Çay severlerin yakından takip ettiği gelişmelerden biri olan Çaykur'un çay fiyatlarına yaptığı zam büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı yaş çay alım fiyatının ardından Çaykur, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 43 oranında zam yaptı. Bu zam sonucunda 1 kilogramlık çayın fiyatı, eski listedeki 97 TL'den 141 TL'ye çıktı.

Çaykur'un en popüler çay markaları arasında yer alan Tiryaki ve Rize Turist markaları da zamdan nasibini aldı. Örneğin, Rize Turist çayının kilogram fiyatı yüzde 44.7 artarak 141.54 liraya yükseldi. Benzer şekilde Tiryaki çayının fiyatı da yüzde 44.2 oranında zamlandı ve 138.38 liraya çıktı. Çaykur'un genel olarak tüm çay kategorilerindeki zam oranı ise yüzde 43 olarak belirlendi. Bu zamın çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri grubunun enflasyonuna etkisi, Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

Çay sektöründe faaliyet gösteren ÇAYSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz Kar, Çaykur'un zam kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kar, raflardaki çayın fiyatının 2023 üretim fiyatının çok altında olduğunu belirterek, önümüzdeki aylarda Çaykur'un çaya yüzde 10-15 oranında daha bir zam yapabileceği iddialarını gündeme getirdi. Çay, Türkiye'de büyük bir kültürel öneme sahip olmasıyla beraber, vatandaşların günlük hayatında sıklıkla tükettiği bir içecektir. Bu nedenle çay fiyatlarındaki değişiklikler, toplumun geniş bir kesimini etkileyebilmektedir.

Özetle, Çaykur'un çaya yaptığı zamla birlikte 1 kg çayın fiyatı 141 TL'ye yükseldi. Zam kararının çay severler ve sektör paydaşları arasında tartışmalara yol açması bekleniyor.