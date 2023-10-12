Çarşı, pazar karıştı: Dolar borcu olanlar şimdi yandı! Selçuk Geçer doların rekor kıracağı tarihi verdi

Türkiye'nin ünlü ekonomistlerinden biri olan Selçuk Geçer, yaptığı dolar tahminleriyle sürekli olarak gündeme gelmektedir. İşte Geçer'in son dolar tahmini ve ekonomik değerlendirmesi.

Selçuk Geçer'in Dolar Tahmini

Son dönemlerde doların Türk lirası karşısındaki değeri birçok kişi için büyük bir merak konusu olmuştur. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler, doların geleceği hakkında birçok tahminin yapılmasına neden olmuştur. İşte Selçuk Geçer'in son dolar tahmini:

Selçuk Geçer, doların değerini değerlendirirken, hükümetin 3 yıllık dolar tahminlerini ele almıştır. Geçer, bu tahminlerin gerçekleşeceğini düşünmemekte ve doların bu tahminlerin iki katına çıkabileceğini öne sürmektedir. Yani, hükümetin açıkladığı dolar tahminleriyle ilgili olarak Geçer, daha yüksek bir değer öngörmektedir.

Dahası, Geçer doların 80 TL'nin üzerine çıkabileceğini belirtmektedir. Bu, Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybının daha da artabileceği anlamına gelir. Geçer'in bu iddialı tahmini, ekonomi çevrelerinde büyük bir şaşkınlık yaratmıştır.

Selçuk Geçer'in 2026 Dolar Tahmini

Selçuk Geçer'in tahminleri bununla da sınırlı değil. Geçer, doların geleceğiyle ilgili daha uzun vadeli bir tahminde bulunarak 2026 yılı için dolar kuru tahminini paylaşmıştır. Geçer'e göre, 2026 yılında doların değeri 95,60 TL'ye kadar çıkabilir. Bu, uzun vadeli bir tahmin olup, ekonomik değişkenlerin etkisiyle değişebilir.

Geçer'in Açıklamaları ve Tepkiler

Selçuk Geçer'in bu şaşırtıcı tahminleri, ekonomi dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştır. Geçer'in cesur ve iddialı tahminleri, hem hükümetin resmi tahminlerine hem de diğer ekonomistlerin görüşlerine karşıt bir duruş sergilemektedir. Bu nedenle, Geçer'in açıklamaları hem destekleyen hem de eleştiren görüşlere yol açmıştır.

Türkiye Ekonomisi ve Dolar

Türkiye ekonomisi, doların değerindeki değişikliklerden oldukça etkilenmektedir. Doların yükselişi, ithalat maliyetlerini artırabilir ve enflasyonu tetikleyebilir. Ayrıca, doların yüksek değeri, Türkiye'nin dış ticaret dengesini etkileyebilir. Bu nedenle, doların geleceği hakkında yapılan tahminler ekonomi aktörleri ve halk için büyük bir öneme sahiptir.



NOT: Selçuk Geçer'in dolar tahminleri, ekonomi dünyasında büyük bir dikkatle takip edilmektedir. Geçer'in iddialı tahminleri, Türkiye'nin ekonomik geleceği hakkında önemli bir perspektif sunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, doların değeri birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve tahminler her zaman kesin olmayabilir. Bu nedenle, ekonomi uzmanları ve hükümet, doların geleceği konusunda dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürmelidir.