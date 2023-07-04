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Carrefoursa'dan akılalmaz indirim! Samsung Galaxy S22 Ultra A101, BİM, Migros'tan sonra şimdi burada! Peynir ekmek gibi satıyor

Carrefoursa, Türkiye'deki popüler süpermarketler arasında yer almasıyla tanınır ve şu anda Samsung Galaxy S22 Ultra gibi beğenilen bir akıllı telefon için özel indirimler sunmaktadır.

Carrefoursa'dan akılalmaz indirim! Samsung Galaxy S22 Ultra A101, BİM, Migros'tan sonra şimdi burada! Peynir ekmek gibi satıyor
Yayın Tarihi : 2023-07-04 15:49

Samsung Galaxy S22 Ultra A101, BİM, Migros'tan sonra şimdi burada! Peynir ekmek gibi satıyor! Carrefoursa'dan akılalmaz indirim- Carrefoursa, Türkiye'deki popüler süpermarketler arasında yer almasıyla tanınır ve şu anda Samsung Galaxy S22 Ultra gibi beğenilen bir akıllı telefon için özel indirimler sunmaktadır. Bu cazip fırsatı değerlendirmek için Carrefoursa'nın resmi web sitesine girerek Galaxy S22 Ultra akıllı telefonunuzu çevrimiçi olarak sipariş edebilirsiniz. Bu sayede, indirimli fiyatlarla Galaxy S22 Ultra'ya sahip olma şansını elde edebilirsiniz.

Galaxy S22 Ultra, etkileyici özelliklere sahip bir akıllı telefondur. 6.8 inçlik büyüleyici dinamik AMOLED 2X ekranı ve ayarlanabilir 120 Hz yenileme hızıyla kullanıcıları cezbetmektedir. Edge QHD çözünürlüğü sayesinde keskin ve canlı görüntüler sunan bu telefon, görsel deneyimi en üst seviyeye çıkarmaktadır. Ancak, cihazın en çarpıcı özelliği işlemcisidir. Samsung, tüm modellerinde güçlü bir performans için Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini tercih etmiştir.

Kamera özelliklerine baktığımızda, Galaxy S22 Ultra dörtlü arka kamera sistemiyle donatılmıştır. Bu sistem, 12MP f/2.2 ultra geniş açılı, 108MP f/1.8 geniş açılı, 10MP telefoto 3x optik zoom f/2.4 ve 10MP telefoto kamera 10x optik zoom f/4.9 gibi yüksek kaliteli lenslerden oluşmaktadır. Ayrıca, telefonun ön tarafında özçekimler için 40 megapiksel f/2.2 kamera bulunmaktadır. Galaxy S22 Ultra'nın kamera performansı, fotoğraf ve video çekimi için olağanüstü bir deneyim sunmaktadır.

Samsung Galaxy S22 Ultra'yı Carrefoursa'dan çılgın indirimlerle satın alabilirsiniz.

3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olan fiyat listesine göre, 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip siyah renkli Galaxy S22 Ultra, normalde 37.499,00 TL fiyatıyla satılırken,

CarrefourSA Kart'a özel tasarruf ile sadece 33.900,00 TL'ye sahip olabilirsiniz.

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