Carrefoursa zam öncesi indirim dampingi yaptı! Kırlangıç ayçiçek yağı 39,95 TL'ye düştü! Poşeti alan koştu!

Bu indirimlerden yararlanmak için Carrefoursa Kart sahibi olmanız yeterli. Yüksek enflasyonun neden olduğu alım gücü kaybının ardından, tüketiciler için bu tür indirimler oldukça önemli hale geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon verileri, herkesin tahminini aşarak aylık yüzde 9,09 ve yıllık yüzde 58,94 seviyelerine ulaştı. Bu, tüketici enflasyonunun bu yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Bloomberg HT'ye katılan ekonomistler, aylık enflasyonun yüzde 7 ve yıllık enflasyonun 55,9 olacağını tahmin etmişlerdi. Ancak, gerçekler beklentilerin ötesinde gerçekleşti. Bu ekonomik zorluklar karşısında, tüketiciler kampanyalı ve indirimli ürünleri aramaya başladılar. Geçen yıl Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracatını olumsuz etkileyeceği haberleri, ayçiçek yağı fiyatlarının yükselmesine yol açmıştı. Bu durum marketlerde uzun kuyrukların oluşmasına neden olurken, tüketiciler ucuz ayçiçek yağına ulaşabilmek için adeta yarıştılar.

Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Büyük İndirim

Özellikle ayçiçek yağı fiyatları son dönemde oldukça artmıştı. Çaykur, çay fiyatlarına Haziran ayından bu yana üçüncü kez zam yapmıştı. Ve 15 Ağustos itibarıyla çaya yüzde 4.5 oranında bir zam daha gelmişti. Böylece Çaykur'un kuru çay fiyatları son 3 ayda toplamda yüzde 63.6 oranında artmıştı. Ancak Carrefoursa'nın müthiş indirimleri sayesinde bu olumsuz trend tersine çevrildi. Yudum Ayçiçek Yağı Teneke 5 Litre, 209,90 TL yerine sadece 189,90 TL'ye satılıyor. Ayrıca, Tirebolu 42 Özel Üretim Siyah Çay 500 Gram, 56,95 TL yerine 49,90 TL'ye raflarda yerini aldı.

İşte Carrefoursa'da bulabileceğiniz diğer indirimli ayçiçek yağı ürünleri:

Yudum Ayçiçek Yağı Pet 5 Litre: 184,95 TL yerine 174,95 TL

Yudum Ayçiçek Yağı Teneke 5 Litre: 209,90 TL yerine 189,90 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı 2 Litre: 73,50 TL yerine 69,90 TL

Komili Ayçiçek Yağı Pet 4 Litre: 144,90 TL yerine 139,90 TL

Sırma Ayçiçek Yağı 4 Litre: 149,90 TL yerine 136,90 TL

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 2 Litre: 96,50 TL yerine 69,95 TL

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Litre: 53,50 TL yerine 39,95 TL

Çay Fiyatlarında da Büyük İndirim

Carrefoursa sadece ayçiçek yağına değil, aynı zamanda çaya da büyük indirimler sunuyor. Örneğin, Tirebolu 42 Özel Üretim Siyah Çay 500 Gram, 56,95 TL yerine sadece 49,90 TL'ye satılıyor. Ayrıca, Çaykur Tiryaki Çayı 500 Gram, 63,50 TL yerine 57,50 TL'ye alabilirsiniz.

Carrefoursa'nın bu indirimleri, tüketicilerin aile bütçelerini korumalarına ve temel gıda ürünlerini daha uygun fiyatlarla temin etmelerine yardımcı oluyor. Üstelik, Carrefoursa Kart sahibi olmanız durumunda bu indirimlerden daha fazla faydalanabilirsiniz.