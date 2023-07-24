CarrefourSA vatandaşları mest etti! Market alışverişi yapacak olanlara karşılıksız para veriliyor!

Akbank, Temmuz ayında müşterilerine özel bir kampanya düzenliyor. 1 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında, carrefoursa.com üzerinden alışveriş yapacak olanlara 100 TL chip-para hediye edileceği duyuruldu.

Kampanya kapsamında, carrefoursa.com'da ilk 1.000 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere 100 TL chip-para hediye edilecek. Chip-para, kampanya koşulları gerçekleştirildikten sonra müşterinin kartına anında yüklenecek ve Akbank Axess üye işyerlerinde kullanılabilecek. Kazanılan chip-paralar biriktirilebilecek ve istenilen zamanda dilediğiniz şekilde kullanılabilecek.

Kampanyaya katılmak için müşterilerin iki farklı yöntemle kayıt olmaları gerekiyor:

Juzdan Üzerinden Katılım: Müşteriler alışveriş yapmadan önce Akbank internet sitesine giriş yaparak "Hemen Katıl" butonuna tıklamalıdır. Kampanya profil alanında "Kampanyalarınız" başlığı altında göründükten sonra katılım sağlanır. SMS ile Katılım: Müşteriler, ilk alışverişleri öncesinde Akbank sistemine kayıtlı olan cep telefonu numaralarından "WEB" yazıp 4566’ya SMS göndererek kayıt olabilirler. Akbank tarafından "kayıt oldunuz" bilgisinin tarafınıza iletilmesinin ardından kampanyaya katılım gerçekleşir. Bu SMS'ler, operatörlerin tarifeleri üzerinden ücretlendirilir.

Akbank Axess, Wings, Free, Akbank Kart ve Ticari Kartlar ile bu kartlara bağlı ek kartlar ve sanal kartlar kampanyaya dahildir. Ancak Bank'O Card Axess puan kampanyasına dahil değildir.

Müşteriler kampanyadan bir kez faydalanabilir ve en fazla 100 TL chip-para kazanabilir. Chip-para kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Kazanılan ödül tutarı, müşterinin kampanya kapsamındaki en son harcamasını gerçekleştirdiği kartına yüklenecektir. Nakit çekim, eft/havale, fon alım/satım, BES işlemleri, anlık/otomatik fatura, vergi ödemeleri ve chip-para ile yapılan alışverişler de kampanyaya dahil değildir. İptal ve iade işlemlerinde yüklenen chip-para iade alınacaktır. Chip-para kullanılmışsa, ekstreye borç yansıtılacaktır.

Kampanya yalnızca carrefoursa.com veya CarrefourSA mobil uygulamasında geçerlidir ve mağazalarda kullanılamaz.

Juzdan veya SMS ile kayıt olmayan kart sahiplerinin harcamaları kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Yasal mevzuat gereği, mal veya hizmet alımı sonrası taksitlendirme süresi, bireysel kredi kartları için 12 ayı, kurumsal/ticari kredi kartları için ise 18 ayı geçemez. Kampanya kapsamında belirtilen süreler dışındaki harcamalarda taksit uygulanamaz.

Kampanya başka bir kampanya ile birleştirilemez ve alkol, tütün ürünleri ile kontör satışları kampanyaya dahil değildir.

Akbank T.A.Ş. ve CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Müşteriler kampanyaya katılmak için alışveriş yapmadan önce "Hemen Katıl" butonuna tıklayabilir veya "WEB" yazıp 4566’ya SMS gönderebilirler.