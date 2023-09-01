Carrefour'dan babalar gibi indirim! BİM-A101 ve ŞOK markete kapak olsun! 173,50 TL yerine 119,90 TL'ye düştü!

BİM-A101 ve ŞOK markete kapak olsun! Carrefour'dan babalar gibi indirim- Carrefour, Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden biri olarak müşterilerine yeni haftanın indirimli ürünlerini duyurdu. Özellikle son dönemin zam rekortmenleri arasında yer alan tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde rekor indirimler gerçekleştirildi. Açıklanan bu indirimli ürünler arasında çok sayıda seçenek sunuluyor. Ancak indirimlerin sınırlı stoklarla geldiğini göz önünde bulunduran alışverişçiler, fırsatları kaçırmadan hemen sipariş vermeliler.

Carrefour'da Tuvalet Kağıdı ve Kağıt Havlu İndirimi!

Carrefour, yeni haftada özellikle tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. Bu indirim kampanyasında Selpak markalı ürünlerde de cazip fiyatlar mevcut. Örneğin, Selpak yağ emici kağıt havlu 6'lı paket, 116,55 TL olan fiyatıyla 19,43 TL'ye düşürüldü.

Carrefour markalı ürünlerde de indirimler göze çarpıyor. İşte bazı indirimli ürünler:

Carrefour Çift Kat 32'li Tuvalet Kağıdı: 173,50 TL yerine 119,90 TL

Carrefour Çift Kat Kağıt Havlu 12'li: 111 TL yerine 92,90 TL

Carrefour Havlu 6'lı 2 Katlı CarrefourSA Kart'a Özel %18 Tasarruf: 56,25 TL yerine 45,90 TL

Carrefour Çift Katlı Kağıt Havlu 12'li CarrefourSA Kart'a Özel %16 Tasarruf: 111,00 TL yerine 92,90 TL

Carrefour Çift Kat Kağıt Havlu 6'lı CarrefourSA Kart'a Özel %18 Tasarruf: 56,25 TL yerine 45,90 TL

Carrefour Tuvalet Kağıdı Pudralı 32'li CarrefourSA Kart'a Özel %31 Tasarruf: 173,50 TL yerine 119,90 TL

Carrefour Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 16'lı CarrefourSA Kart'a Özel %21 Tasarruf: 88,25 TL yerine 69,90 TL

Carrefour Çift Kat 16'lı Tuvalet Kağıdı CarrefourSA Kart'a Özel %21 Tasarruf: 88,25 TL yerine 69,90 TL

Bu indirim fırsatları, stoklarla sınırlı olduğu için hızlı davranmak gerekiyor. İhtiyacınız olan ürünleri kaçırmadan almak için Carrefour'un indirimlerini değerlendirebilirsiniz.