Advert

Carrefour'dan babalar gibi indirim! BİM-A101 ve ŞOK markete kapak olsun! 173,50 TL yerine 119,90 TL'ye düştü!

Carrefour, Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden biri olarak müşterilerine yeni haftanın indirimli ürünlerini duyurdu.

Carrefour'dan babalar gibi indirim! BİM-A101 ve ŞOK markete kapak olsun! 173,50 TL yerine 119,90 TL'ye düştü!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-09-2023 09:51

BİM-A101 ve ŞOK markete kapak olsun! Carrefour'dan babalar gibi indirim- Carrefour, Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden biri olarak müşterilerine yeni haftanın indirimli ürünlerini duyurdu. Özellikle son dönemin zam rekortmenleri arasında yer alan tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde rekor indirimler gerçekleştirildi. Açıklanan bu indirimli ürünler arasında çok sayıda seçenek sunuluyor. Ancak indirimlerin sınırlı stoklarla geldiğini göz önünde bulunduran alışverişçiler, fırsatları kaçırmadan hemen sipariş vermeliler.

Carrefour'da Tuvalet Kağıdı ve Kağıt Havlu İndirimi!

Carrefour, yeni haftada özellikle tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. Bu indirim kampanyasında Selpak markalı ürünlerde de cazip fiyatlar mevcut. Örneğin, Selpak yağ emici kağıt havlu 6'lı paket, 116,55 TL olan fiyatıyla 19,43 TL'ye düşürüldü.

Carrefour markalı ürünlerde de indirimler göze çarpıyor. İşte bazı indirimli ürünler:

  • Carrefour Çift Kat 32'li Tuvalet Kağıdı: 173,50 TL yerine 119,90 TL
  • Carrefour Çift Kat Kağıt Havlu 12'li: 111 TL yerine 92,90 TL
  • Carrefour Havlu 6'lı 2 Katlı CarrefourSA Kart'a Özel %18 Tasarruf: 56,25 TL yerine 45,90 TL
  • Carrefour Çift Katlı Kağıt Havlu 12'li CarrefourSA Kart'a Özel %16 Tasarruf: 111,00 TL yerine 92,90 TL
  • Carrefour Çift Kat Kağıt Havlu 6'lı CarrefourSA Kart'a Özel %18 Tasarruf: 56,25 TL yerine 45,90 TL
  • Carrefour Tuvalet Kağıdı Pudralı 32'li CarrefourSA Kart'a Özel %31 Tasarruf: 173,50 TL yerine 119,90 TL
  • Carrefour Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 16'lı CarrefourSA Kart'a Özel %21 Tasarruf: 88,25 TL yerine 69,90 TL
  • Carrefour Çift Kat 16'lı Tuvalet Kağıdı CarrefourSA Kart'a Özel %21 Tasarruf: 88,25 TL yerine 69,90 TL

Bu indirim fırsatları, stoklarla sınırlı olduğu için hızlı davranmak gerekiyor. İhtiyacınız olan ürünleri kaçırmadan almak için Carrefour'un indirimlerini değerlendirebilirsiniz.

Benzer Haberler
SGK sigortası bu tarihten önce olanlara Eylül müjdesi! Bugün dilekçe verin emekli olun! Son 3,5 yıl... SGK sigortası bu tarihten önce olanlara Eylül müjdesi! Bugün dilekçe verin emekli olun! Son 3,5 yıl...
ATM'den para çekerden bunu yapan çıra gibi yanar! Elde avuçta ne varsa hepsi sıfırlanacak! ATM'den para çekerden bunu yapan çıra gibi yanar! Elde avuçta ne varsa hepsi sıfırlanacak!
Devlet tarafından 38 yaşın altındaki vatandaşa bedava ev veriliyor! İşte ücretsiz ev verilen yerler Devlet tarafından 38 yaşın altındaki vatandaşa bedava ev veriliyor! İşte ücretsiz ev verilen yerler
Eylül'ün ilk müjdesi geldi! Maaşlara ek 1500 TL 12 ay boyunca ödenecek Eylül'ün ilk müjdesi geldi! Maaşlara ek 1500 TL 12 ay boyunca ödenecek
iPhone 15 Pro Max bekleyenlere ŞOK haber! Rafa Kaldırıldı iPhone 15 Pro Max bekleyenlere ŞOK haber! Rafa Kaldırıldı
Otomobil sahiplerine ilaç gibi haber! Akaryakıta bu kez zam değil indirim geldi: Depoları fullerken yüzlerce TL cebinize kalacak Otomobil sahiplerine ilaç gibi haber! Akaryakıta bu kez zam değil indirim geldi: Depoları fullerken yüzlerce TL cebinize kalacak
ÇOK OKUNANLAR
O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!
  • 26-08-2023 15:23

O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim
  • 01-09-2023 11:44

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!
  • 28-08-2023 14:21

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor